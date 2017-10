AD y PJ descartaron participar en las elecciones municipales

José Luis Carrillo

Caracas.- Los partidos Acción Democrática (AD) Primero Justicia (PJ) y Alianza Bravo Pueblo (ABP) se sumaron ayer a las organizaciones políticas agrupadas en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -que incluyen a Voluntad Popular (VP)- , que decidieron no participar en las elecciones de alcaldes, a realizarse en el mes de diciembre.



El secretario general de la tolda blanca, Henry Ramos Allup, expresó que no es viable la participación en los próximos comicios locales. Explicó que es una decisión forzada por las arbitrariedades del Ejecutivo.



“Este Gobierno fija las elecciones con criterios absolutamente improvisados y ponen los comicios según su conveniencia”, dijo el expresidente de la Asamblea Nacional (AN).



Resaltó que AD siempre ha participado en los procesos y que el compromiso de la tolda con el voto es histórico.



Detalló que hay casos de dirigentes de los diversos partidos que se postularán a la contienda, por lo que cada organización deberá tomar la decisión que a bien tenga.



El fraude en 2013



El coordinador nacional de PJ, Julio Borges, dijo “que lo que nos toca ahora a nosotros es no seguir un sistema, que lo que es absolutamente fraudulento, y la decisión, puedo hablar por PJ, es que s no vamos a participar,.



“Como se ha ido denigrando la economía, la producción nacional, Pdvsa, así también se han ido denigrando las elecciones en Venezuela”, expresó el coordinador del partido aurinegro.



El presidente de la Asamblea Nacional señaló que todo comenzó con el “fraude contra Henrique Capriles en las presidenciales de 2013”, continuó cuando se impidió el referendo revocatorio presidencial y siguió al atacar el derecho al voto al reubicar centros de votación e inhabilitar candidatos.



“Nosotros no podemos seguir aceptando estas condiciones porque vamos a un matadero presidencial”, aseguró.



Posteriormente, el secretario general de la tolda aurinegra, Tomás Guanipa, indicó que aquellos militantes de la organización que se postulen a los comicios quedarán excluidos de la misma.



Inconstitucional



El presidente de Alianza Bravo Pueblo (ABP), Richard Blanco, informó que este partido tampoco concurrirá a los comicios de diciembre.



“Ratificamos la lucha por la democracia en nuestro país. Seguimos firmes. No podemos dejarnos llevar por un proceso inconstitucional como lo propone la ilegítima asamblea nacional constituyente”.



Al contrario de las disposiciones de los partidos de la MUD, la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, aseguró que es necesario que la oposición participe en las elecciones.



“Lo único que en este caso pudiera generar una afectación electoral es que el pueblo se quede en la casa y no salga a votar, y la realidad del Táchira indica que nosotros defendemos los cambios para el desarrollo a través del voto y esa es la razón por la cual hoy yo estoy aquí” .



Bastiones

Paralelos a los pronunciamientos de los partidos, circularon informaciones de que el coordinador de PJ en el municipio El Hatillo, Elías Sayegh, como el alcalde (e) de Chacao, Gustavo Duque, están evaluando inscribirse al margen de PJ para evitar que esas jurisdicciones, consideradas bastiones de la oposición, pasen a manos del chavismo.

Expulsión

Los integrantes de Voluntad Popular que se postulen a las elecciones de alcaldes serán expulsados de la organización, anunció el coordinador general, Freddy Guevara. El dirigente se pronunció a favor de “una nueva unidad nacional, donde no haya una convalidación de la dictadura en elecciones fraudulentas y la incorporación de nuevos sectores sociales”.