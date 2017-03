Adán Chávez: Venezuela apuesta al diálogo con países de OEA

08:22 AM El ministro aseguró que el país "no anida odios ni deseos de venganza a ningún nivel" y por ello "seguirá conversando" con todos

EFE

México.- El ministro de cultura venezolano, Adán Chávez, afirmó que Venezuela apuesta al diálogo al responder a los países de la OEA que alistan una declaración conjunta para presionar a Caracas a programar un calendario electoral y liberar a los "presos políticos".



"Seguimos dialogando, es una de nuestras principales líneas de trabajo, el llamado al diálogo. Apostamos por la paz y exigimos respeto", sostuvo Chávez, hermano mayor del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), durante una visita a la Ciudad de México.



Chávez aseguró que Venezuela "no anida odios ni deseos de venganza a ningún nivel" y por ello "seguirá conversando" con todos los países, una alusión a los 14 miembros de la OEA que preparan la declaración y que plantean someterla a votación en un consejo permanente.



La declaración la firman Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay.



Estos países son el llamado "grupo de los 15", como se les conoce ya en los pasillos de la OEA, cuyo liderazgo se atribuye a México y al que también pertenece Belice pero que no se suma en esta ocasión por neutralidad al ostentar la presidencia de turno del Consejo Permanente, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.



El texto que plantearán buscará aumentar la presión a Venezuela para que libere a los presos políticos, reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, y que se establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas.



El ministro venezolano aseguró dentro de este diálogo que Venezuela "puede aclarar lo que cualquiera quiera que le aclaremos" al considerar que tal vez su posición se explique por el desconocimiento que se pueda tener su país.



Chávez aseguró que ni la OEA, ni ningún organismo, ni ningún documento de países tiene porque exigir que se hagan elecciones en Venezuela porque eso le corresponde al árbitro electoral de su país además de recordarles que su país ha celebrado 20 procesos electorales en 18 años.



"Rechazamos eso, estamos abiertos a todos los diálogos necesarios pero rechazamos que nos estén exigiendo que hagamos elecciones inmediatamente", abundó Chávez, exgobernador del estado de Barinas y ministro de Cultura de su país desde enero pasado.



El ministro venezolano rechazó también lo que llamó el "argumento de los supuestos presos políticos" al insistir en que en su país no hay este tipo de prisioneros sino que hay "politiqueros presos" con sentencias dictadas.



Chavez, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), asistirá este fin de semana en México al vigésimo primer seminario del izquierdista Partido del Trabajo, que reúne a 127 fuerzas políticas de 36 países de los cinco continentes.