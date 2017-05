Alcalde de Barquisimento denuncia concejales lo destituyeron ilegalmente

EFE

Caracas.- El alcalde de Barquisimeto, capital del occidental estado venezolano de Lara, el opositor Alfredo Ramos, informó hoy que solicitará acción penal contra ocho concejales de la localidad por haber aprobado su destitución este jueves, en un acto que consideró "ilegal, írrito" e "inconstitucional".



"Sigo siendo el alcalde de Iribarren, solicitaremos acción penal contra 8 concejales por violar Código Penal", señaló el alcalde a través de la red social Twitter.



Ramos resaltó ayer en entrevista con la emisora Unión Radio que los concejales del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y de Patria Para Todos (PPT) cometieron un delito, ya que no están facultados para destituirlo, y explicó que solo puede ser destituido por la vía de un juicio en tribunales.



"No ninguna cámara municipal. Es un delito que están cometiendo", afirmó, a la vez que indicó que en esta destitución están involucrados "absolutamente todos" los concejales de la localidad.



Para Ramos esta destitución ya estaba prevista debido a que el pasado viernes, afirmó, los chavistas introdujeron ante las autoridades un amparo en su contra "por el tema de las protestas que se vienen realizando en Barquisimeto", y el lunes introdujeron una demanda.



En un vídeo que el alcalde publicó hoy en su Twitter, también dijo que recibió una "comunicación" del fiscal militar de la localidad en la que le solicita el permiso que como alcalde debió otorgar para que se desarrollara la manifestación opositora del pasado lunes.



Aseguró que maneja información sobre pretensión de abrir un juicio militar por estas movilizaciones, a lo que respondió que "la justicia militar no tiene competencia para juzgar ningún civil y menos a una autoridad legítimamente electa".



Una ola de protestas a favor y en contra del Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sacudido a la nación caribeña, algunas de las cuales han degenerado en violencia y saqueos que en 42 días han dejado 39 muertos, cientos de heridos y más de 2.000 detenidos.