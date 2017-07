Alcalde de Urbaneja se niega a acudir a citación del TSJ

EFE

Caracas.- El alcalde del municipio Lechería del estado venezolano de Anzoátegui, el opositor Gustavo Marcano, señaló hoy que no acudirá a la citación que le cursó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país debido a que no lo reconoce, ya que considera que sus magistrados "usurpan cargos" en el organismo.



"Frente audiencia convocada, ratificamos: 'No reconocemos ni acataremos decisiones de quienes usurpan cargos del TSJ'", expresó el burgomaestre a través de Twitter.



Marcano también publicó un comunicado donde explica con más detalles las razones para no acudir a la audiencia.



En este texto, resalta que los "únicos" magistrados que reconoce son los nombrados el pasado 21 de julio por la Asamblea Nacional venezolana (AN, Parlamento) y que, por ende, los magistrados de la Sala Constitucional que lo citaron "usurpan cargos".



"Por tanto, no acudiremos ni acataremos decisiones que emanen de esa audiencia írrita, dirigida por personas que ilegítimamente se encuentran usurpando las funciones del máximo tribunal del país", reiteró.



La Sala Constitucional del TSJ citó el pasado 20 de julio a audiencias públicas y dictó medidas de prohibición de salida del país para los opositores alcaldes de Chacao (Caracas), Ramón Muchacho, y de Lecherías, Gustavo Marcano, por permitir protestas callejeras en sus jurisdicciones.



La alta corte convocó a Muchacho y Marcano para que expongan "los argumentos que a bien tuviere en su defensa".



El Supremo venezolano ha ordenado a 14 alcaldes opositores, entre ellos Marcano, emprender "acciones" necesarias para evitar el bloqueo de las vías en medio de las protestas antigubernamentales que se registran en el país desde hace casi cuatro meses, y ha advertido que su incumplimiento podría derivar en penas de prisión.



Los opositores respondieron a esa orden asegurando que no impedirían las protestas pese a las consecuencias.