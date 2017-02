Allup sacó a sus hijos del país porque “serían secuestrados y luego asesinados”

12:38 PM Por razones de seguridad, el parlamentario no especificó el país en el que están viviendo, sin embargo, comentó que se encuentran “seguros”

Puerto La Cruz.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, explicó este miércoles las razones por las que decidió sacar a sus tres hijos de Venezuela.

Según el parlamentario, reveló que recibió información de organismos de inteligencia en la que detallaba que dos de sus hijos “serían secuestrados y luego asesinados”, reseñó Caraota Digital.

“Busqué a mis hijos y les dije, ustedes se me van. Por cierto, no están en Miami haciendo shopping ni evadiendo ningún juicio por narcotráfico; y lo que puedan gastar allá no se lo robaron, es producto de mi trabajo”, dijo Allup desde una asamblea de ciudadanos realizada en la urbanización Santa Mónica, en Caracas.

Por razones de seguridad, no especificó el país en el que están viviendo, sin embargo, comentó que se encuentran “seguros”.