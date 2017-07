Almagro desconoce la Constituyente y acusa a Maduro de una "masacre"

EFE

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo hoy que desconoce la Asamblea Nacional Constituyente elegida este domingo en Venezuela y acusó al presidente, Nicolás Maduro, de responder al "fracaso" de su iniciativa con la "masacre" del pueblo.



"La Secretaría General de la OEA desconoce la totalidad del proceso fraudulento que se concretó en el día de ayer", indicó hoy en un comunicado Almagro, quien ya había denunciado "su nulidad de origen" e "inconstitucionalidad".



"Desconocemos totalmente los resultados anunciados en el día de ayer por un tribunal electoral que ha perdido todo vestigio de legitimidad y que, lejos de respetar y favorecer la expresión de la voluntad popular, da sobradas pruebas de su funcionalidad a la dictadura", agregó.



Almagro anunció así que la Secretaría General de la OEA, que encabeza, no reconoce la Constituyente, una posición que han expresado también algunos países de la región individualmente pero sobre lo que no ha tomado por el momento ninguna decisión el Consejo Permanente del organismo, integrado por los 35 Estados miembros.



En un extenso comunicado, Almagro carga una vez más con dureza contra Maduro, al que volvió acusar de liderar una "dictadura" que "asesina a la gente" en "una guerra sucia de las fuerzas represivas contra el pueblo".



"Al dictador lo juzgó el pueblo ayer, le exigió su responsabilidad y lo ha declarado su enemigo. El pueblo se negó a votar en el fraude constituyente. La respuesta del dictador fue la masacre a su propia gente", consideró Almagro, para quien la convocatoria de ayer fue "un tremendo fracaso".



Almagro considera que la cifra de ocho millones de votantes anunciada por el órgano electoral es una "manipulación" del Gobierno porque "es evidente que la gran mayoría de los centros de votación fueron poco visitados".



"Es claro que este proceso no es legítimo y que además no cuenta con el apoyo de la gente", sostuvo.



El diplomático uruguayo, al frente de la OEA desde mayo de 2015, lamentó asimismo que "ayer fue un día de luto para Venezuela".



"Fue un día de violencia y muerte ejecutadas con la saña cobarde de los dictadores contra el pueblo. Ayer las fuerzas represivas masacraron al pueblo venezolano", afirmó.



Almagro habla de 16 muertos en las protestas que se desarrollaron a lo largo de la jornada electoral, la misma cifra que ha denunciado la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), mientras que la Fiscalía ha confirmado diez fallecidos.



La nueva Asamblea Constituyente tendrá poderes ilimitados para redactar una nueva Carta Magna, cambiar el ordenamiento jurídico y reformar las instituciones.



Maduro, el principal impulsor de este proceso, advirtió este domingo de que se tomarán medidas contra el Parlamento, de mayoría opositora; la Fiscalía, los líderes de la oposición y los medios privados.



La elección de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado domingo en medio de protestas dejó 10 muertos, según la Fiscalía, y 14 según la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con lo que la cifra de fallecidos asciende a 121 desde que el 1 de abril se iniciaron las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno.



La MUD se negó a participar en este proceso que consideró fraudulento y en el que, según el Gobierno, votaron más de 8 millones de venezolanos