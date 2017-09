Almagro y Guevara coinciden en que "no hay diálogo efectivo" en Venezuela

EFE

Washington.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo este jueves que tanto él como el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, consideran que "no hay diálogo efectivo en Venezuela", por lo que llaman a mantener la presión internacional.



"En diálogo con Freddy coincidimos: NO hay diálogo efectivo en Venezuela sin condiciones para transición. Hay que mantener presión internacional", escribió Almagro en su cuenta de Twitter tras recibir en su despacho de Washington al político opositor.



Su mensaje llegó después de que la oposición venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), anunciara en Caracas que continuarán con la "fase exploratoria" del diálogo con el Gobierno cuando "sean removidos los obstáculos", que según denuncian, ha colocado el Ejecutivo de Nicolás Maduro y por los que decidieron no acudir a la reunión prevista para este miércoles.



El excanciller uruguayo, al frente de la OEA desde 2015, ya se pronunció el lunes sobre el diálogo al exigir que la negociación que han retomado el Gobierno y la oposición en Venezuela no se base en el "reparto de poder" sino en "la redemocratización del país".



"Exigimos que no se negocie la paz, la democracia ni la libertad, porque son nuestros bienes más altos y son irrenunciables, no podemos permitir que el Régimen haga abdicar de sus bienes más altos a los venezolanos", indicó en su cuarto informe sobre la situación en Venezuela.



"Paz, democracia y libertad deben ser el resultado del diálogo, y no materia de negociación. Las partes en diálogo deben escuchar la voz de la OEA en la defensa de sus principios, que son los que le darán garantías al pueblo venezolano", agregó.



En un vídeo de casi siete minutos, en el que resumía las conclusiones de su documento de 49 páginas, Almagro subrayó que "ninguna negociación debe estar basada en el reparto de poder, sino en la redemocratización del país".



Estas han sido hasta ahora las consideraciones de Almagro tras el anuncio del nuevo intento de diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela que comenzó con unos encuentros hace dos semanas en República Dominicana.



Almagro no precisó sobre la "presión internacional" a Venezuela, pero el lunes volvió a reclamar "que la comunidad internacional continúe aplicando sanciones cada vez más duras contra el régimen y sus autoridades".