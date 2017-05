Arzobispo Ovidio Pérez: Constituyente busca consolidar una dictadura en Venezuela

09:14 AM El representante de la iglesia venezolana se pronunció este viernes en la emisora radial Éxitos FM sobre la reunión que sostendrá la CEV con el ministro para la Educación

Redacción

Puerto La Cruz.- A juicio del miembro de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), el Arzobispo monseñor Ramón Ovidio Pérez, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente tiene el objetivo de consolidar una dictadura en Venezuela.



El representante de la iglesia venezolana se pronunció este viernes en la emisora radial Éxitos FM sobre la reunión que sostendrá, a las 11:00 am, el ministro para Educación, Elías Jaua, con la CEV en su sede.



“La Conferencia Episcopal piensa que la vía para solucionar la problemática del país es consultar al pueblo, al soberano, no quedarse en los cogollos. Hay que consular al pueblo qué es lo que quiere para el país”.



Ovidio afirmó que la Constituyente no tiene viabilidad y reiteró que es forma legal para darle forma a un proceso “dictatorial, totalitario y comunista”.