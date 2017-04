Asamblea Nacional creó comisión para postular a nuevos jueces del TSJ

La propuesta la realizó en la sesión plenaria la segunda vicepresidenta del Parlamento, Dennis Fernández, quien dijo que los nuevos magistrados que conformen el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) deben ser figuras que "honren la dignidad del pueblo venezolano".



Este procedimiento, que activó la AN el 5 de abril para remover a siete magistrados del Supremo por su "responsabilidad en la ruptura del orden constitucional" del país, requiere el aval del Poder Ciudadano, que debe calificar de falta grave la acción de los juristas y que ha negado hasta el momento la ruptura constitucional.



Fernández calificó de "insólito" seguir discutiendo este punto en la Cámara que, a su juicio, debió ser de "mero derecho" para el defensor del Pueblo y presidente del Poder Moral Republicano, Tarek William Saab.



La diputada afirmó que al defensor se le ven "las costuras de la dependencia absoluta del Gobierno" del presidente Nicolás Maduro.



"Debió iniciarse un procedimiento por parte del Poder Moral Republicano y, sin embargo, el pronunciamiento que ha existido ha sido de total complicidad con las decisiones que han pretendido anular las funciones de esta Asamblea Nacional", dijo Fernández, sobre unas sentencias en las que el TSJ asumía las funciones del Parlamento.



La propuesta de crear la comisión para las postulaciones fue aprobada por la plenaria, que designó a los diputados opositores Ismael García, Chain Buscarán, Sonia Medina Édgar Zambrano, Carlos Berrizbeitia y otros seis legisladores suplentes.



El presidente de la AN, el opositor Julio Borges, aseguró que la designación de esta comisión y el procedimiento que pretenden llevar a cabo se está realizando "como lo establece la ley".



"Estamos nombrando, como lo establece la ley, el comité preliminar que va a ordenar todo el proceso de comité de postulaciones para luego hacer el nombramiento de los magistrados y, por supuesto, estamos siguiendo paso a paso (...) lo que está en la Constitución y en la (...) Ley del Tribunal Supremo de Justicia", dijo.



Los siete magistrados de la Sala Constitucional del Supremo que busca remover la Asamblea son: Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta y Gladys Gutiérrez.



Tras las decisiones del Supremo en las que despojaba al Parlamento de sus funciones y limitaba la inmunidad de sus diputados, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, afirmó que se había producido una ruptura del orden constitucional.



Aunque días después el máximo tribunal suprimió parcialmente dichas sentencias, la Cámara, de mayoría opositora, sostiene que con un "parche" no se puede "corregir" el "golpe de Estado", e insiste al Poder Ciudadano que se ponga del lado "de los intereses del pueblo".