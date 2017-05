Borges a la FANB: no se dejen utilizar para herramientas políticas falsas

09:06 AM El presidente de la Asamblea Nacional advirtió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que los delitos no prescriben y son perseguidos en cualquier parte del mundo

Redacción web

Puerto La Cruz.- Este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, llamó a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a no dejarse "utilizar para la represión ni herramientas políticas falsas".

"No se dejen utilizar para la represión ni herramientas políticas falsas (…) Esos delitos no prescriben y son perseguidos en cualquier parte del mundo. No dejen que la FANB sea utilizada como una herramienta para la represión", recalcó durante una entrevista televisiva.

El diputado por el partido Primero Justicia indicó que se mantendrán en las calles para rechazar la convocatoria a Constituyente y para exigir la realización de elecciones.

"Nadie nos sacará de nuestra lucha que es la lucha por paz. Reto al presidente y al vicepresidente que si quieren realmente paz en el país, entonces convoquen a elección", agregó.