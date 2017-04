Borges denunció que torturan a detenidos para incriminar a PJ

Corresponsalía

Caracas.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN) y coordinador de Primero Justicia (PJ), Julio Borges, denunció que los hermanos Francisco José Sánchez Ramírez y Francisco Alejandro Sánchez Ramírez, dirigentes de la tolda aurinegra, habrían sido torturados por funcionarios policiales y del Sebin, con la intención de obligarlos a fabricar testimonios contra líderes de la Unidad.

Los morochos, detenidos el jueves 13 durante una manifestación realizada en Montalbán, al oeste de Caracas, fueron acusados de participar en supuestos actos terroristas y de “planificar atentados contra la paz del país”, según informó el ministro de Interior, Néstor Reverol.

“Los dos hermanos fueron separados, y uno de ellos fue torturado física y mentalmente, obligándolo a escribir una versión en la cual se implicada a dirigentes de Primero Justicia, pero adicionalmente a los cuatro diputados principales de la Asamblea Nacional: Tomás Guanipa, José Guerra, Jorge Millán y Marialbert Barrios (…)”, apuntó Borges.

Agregó que a los dirigentes se les obligó a grabar videos y firmar documentos que según señaló, pretende utilizar el presidente Nicolás Maduro en las próximas horas para vincular a Primero Justicia con actos vandálicos.

El sábado en la noche, el primer mandatario anunció que mostraría pruebas de los ataques terroristas realizados en Los Teques, estado Miranda, durante la Semana Santa. Responsabilizó de lo ocurrido al gobernador Henrique Capriles y advirtió que sería capturado hasta el último de los atacantes de los Altos Mirandinos y otras partes del país.

Asimismo, en rueda de prensa, un grupo de parlamentarios de PJ, encabezados por el secretario general de la organización, Tomás Guanipa, indicó que se obligó a unos de los detenidos a testificar que habían sido bien tratados. “¿Cómo después que han sido torturados ponen a Alejandro Sánchez a decir que él ha sido bien tratado por los funcionarios del Sebin? Y luego los hicieron firmar un papel en el que implicaban”, dijo Guanipa.

Borges informó que ya se hicieron las denuncias correspondientes ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Se investiga

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab señaló el sábado que solicitó una evaluación del estado de salud de los Sánchez, quienes permanecen privados de libertad en la sede central de Cicpc.

Apuntó que el Tribunal 10 de Control fijó como fecha de audiencia este lunes 17. “Fueron recibidos por su padre José Francisco Sánchez, todo esto en presencial del fiscal 23 nacional, el fiscal 106 del Área Metropolitana de Caracas y su abogado, Joel García”, escribió a través de la red social Twitter.

Sin embargo, Guanipa aseveró ayer que Saab no está cumpliendo sus funciones. “Él está para decir la verdad, para defender a la población y no para tapar los hechos irregulares del Gobierno. Saab no puede decir que los morochos Sánchez fueron recibidos por sus padres en el Cicpc, porque resulta que a ellos se les permitió ver a sus hijos al otro día en la tarde, 48 horas después de su detención”, dijo.