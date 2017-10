Borges: En Venezuela se está dando la lucha más importante por la libertad

"Yo destacaría que en Venezuela se está dando la lucha más importante por la libertad de esa primera parte del siglo XXI, es una lucha que tiene un significado mucho más profundo que incluso las fronteras venezolanas", dijo Borges a Efe.

Este martes serán designados los finalistas para esta premiación en la que sólo figurará una candidatura venezolana en la que, además de Borges, se encuentran nominados varios opositores encarcelados como el dirigente Leopoldo López y el alcalde Antonio Ledezma.



Los candidatos venezolanos fueron propuestos por el Partido Popular Europeo (PPE) y el grupo de los liberales (Alde).



Borges señaló que en su caso particular, hay un reconocimiento que tiene que ver con ser el presidente de la Asamblea Nacional (AN) que es "un simple representante de toda una multitud de venezolanos que están dando una lucha en todos los frentes de batalla por la libertad y por la dignidad del país".



Indicó que "si ha habido algún escenario importante" en lo que llama la lucha por la democracia ha sido el Parlamento que en la actualidad se encuentra "sitiado" por la Asamblea Nacional Constituyente "fraudulenta" que fue electa el 30 de julio pasado y que está conformada sólo por oficialistas.



Señaló que el Gobierno de Nicolás Maduro "desconoció el voto popular" que en diciembre de 2015 eligió el Parlamento que ahora controla la oposición al despojarlo de sus atribuciones.



El parlamentario indicó que desde el Legislativo se está dando una lucha para "construir una democracia sana, de progreso y de justicia social para el país (para) erradicar a través de la lucha popular lo que significa un intento nuevo de una dictadura de izquierda".



Para Borges, el ser nominado al Sájarov y la posibilidad de recibir este galardón "tiene un enorme significado porque se trata de un apoyo muy claro a la lucha democrática en Venezuela" pues "es un premio que no solamente enaltece los derechos humanos sino la lucha por la libertad de consciencia".



Comenta que se trata de un reconocimiento al Parlamento "como encarnación de lo que es la soberanía de todo el pueblo venezolano y por lo tanto creo que es de alguna manera también un reconocimiento a la lucha que se ha llevado a cabo allí".



A su juicio, todos los que han batallado en Venezuela por la democracia "han puesto lo mejor de sí" e incluso "hay personas que han puesto su vida entera" por lo que todos deben sentirse merecedores de este premio.



"Todo el mundo se tiene que sentir ganador si logramos esa distinción que es el premio más importante de derechos humanos, de paz y de derechos humanos de toda Europa", apuntó.