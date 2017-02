Borges pidió en Colombia ayuda regional ante la crisis venezolana

En su intervención ante el Senado colombiano, Borges pidió que "la región se movilice para que en Venezuela se restituya la Constitución, que haya elecciones libres y se respeten los derechos humanos y las instituciones como la Asamblea Nacional".



El anterior fue el eje central del principal acto de la jornada del político venezolano, en el que también hizo un llamado a la unión, a través de la figura del Libertador Simón Bolívar, para que "bajo una misma bandera" se pueda reescribir "una nueva página" de la historia que signifique "la paz para Colombia y la libertad para Venezuela".



"Vivimos una etapa oscura, no es solamente porque quienes nos gobiernan se han salido de la Constitución, sino porque nuestra democracia está muriendo", señaló con contundencia.



A juicio del opositor, "Maduro parece haber decidido que en Venezuela no se vota y no hay elecciones, y eso es inaceptable, está fuera de la Constitución".



Todo ello puede resumirse, en su opinión, "con una palabra simple pero tenebrosa: una dictadura".



El político venezolano dijo además que, según Maduro, "no habría paz en Colombia si se desestabiliza la Revolución".



Sin embargo, se preguntó cómo es posible que el Gobierno de su país, que permite la presencia de inmigrantes irregulares, "fomenta la tenencia de armas ilegales y ha creado grupos paramilitares y convertido Venezuela en un narco-Estado, puede ser la garantía de la paz".



Como parte de la crisis que vive Venezuela, Borges aseguró que la Asamblea Nacional no es reconocida por el resto de los poderes públicos "secuestrados por el Gobierno".



"Nicolás Maduro ha secuestrado al Tribunal Supremo de Justicia para destruir la soberanía popular", comentó.



En este sentido, aseveró que es un tribunal "que cercena la autonomía política y tiene intervenido administrativamente al Parlamento venezolano".



"Nicolás Maduro es un dictador y su modo de ejercer el poder reniega de la tradición libertaria que une a nuestros pueblos. Por eso, con profundo dolor de patria comparto con ustedes la realidad de miseria que acosa a nuestro pueblo y que hace urgente un proceso de liberación para el cual queremos pedir ayuda hoy", subrayó Borges durante su intervención.