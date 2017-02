Brasil convocará cita parlamentaria por "autoritarismo" en Venezuela

"El presidente de la Asamblea trajo información sobre la gravedad de la situación" en ese país, que "preocupa y mucho a los demócratas de toda América Latina", por lo que "promoveremos un debate regional a nivel parlamentario para ayudar a que Venezuela pueda restituir su democracia", dijo Maia a periodistas.



El parlamentario brasileño, de la base política que apoya al Gobierno del presidente Michel Temer, manifestó su "protesta" por recientes decisiones de las autoridades venezolanas que le han impedido salir del país a varios diputados de la Asamblea Nacional.



"Queremos denunciar la gravedad que entraña el hecho de retirarle el pasaporte a un diputado" e incluso al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, Luis Florido, afirmó Maia en una rueda de prensa junto a Borges.



El presidente del parlamento venezolano, por su parte, manifestó la preocupación de la oposición por las demoras de las autoridades electorales para fijar las fechas de las elecciones de gobernadores y alcaldes.



En el primer caso, las elecciones debían realizarse en diciembre pasado, pero el Consejo Nacional Electoral las postergó para fines del primer trimestre de este año, en tanto que la renovación de los alcaldes debe ser en 2017, aunque ninguna de ellas tiene fecha aún.



"Hemos pedido apoyo para la realización de esas elecciones, que sean libres y democráticas, y también para que la Asamblea Nacional pueda tener la fuerza que le dio el 75 % del electorado", declaró Borges en alusión a lo que calificó de "desconocimiento" del poder legislativo por parte del Gobierno de Maduro.



Maia apuntó que todos esos asuntos serían tratados en la cita que pretende organizar con los "parlamentos democráticos" de América Latina, sobre la cual explicó que aún no tiene una fecha prevista, pues para ello será necesario hacer una serie de consultas.



Borges también será recibido hoy por el presidente del Senado de Brasil, Eunicio Oliveira, y por el canciller José Serra, a quienes dijo a Efe que agradecerá la "postura de los demócratas brasileños" frente al "autoritarismo que impera en Venezuela".



El parlamentario venezolano llegó a Brasilia un día después de difundir una carta que recibió de Temer, quien le informaba que el Gobierno de Maduro había rechazado un cargamento de medicinas que Brasil estaba dispuesto a enviar a modo de ayuda humanitaria.



"Ofrecimos ayuda humanitaria, en particular, incluso por la donación de medicamentos. Desafortunadamente no se aceptó la oferta", dice la carta fechada el 3 de febrero y firmada por Temer.



El mandatario brasileño aseguró que su Gobierno, considerado "de facto" por Caracas, sigue dispuesto "a contribuir en la medida posible" para aliviar la grave crisis que atraviesa Venezuela, siempre "en el más absoluto respeto" a su soberanía.