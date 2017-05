Cabello: Constituyente decidirá continuidad de Fiscalía venezolana

EFE

Caracas.- El vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, señaló hoy que la Asamblea Nacional Constituyente será la que decida si permite o no una Fiscalía, o cualquier poder constituido, que "esté de espaldas al país".



"Para la Fiscalía y para cualquier poder está la Asamblea Nacional Constituyente. En dos meses tenemos las elecciones y será la Asamblea Nacional Constituyente la que permita si hay una fiscalía que esté de espaldas al país o si trabaja para que haya una fiscalía en función de los intereses de la patria", dijo a periodistas.



Cabello aseguró, desde una marcha oficialista, que la Fiscalía venezolana está "apoyando" la impunidad y la violencia en el país, luego de que la fiscal general, Luisa Ortega, haya criticado recientemente la actuación de las fuerzas policiales en las manifestaciones que sacuden al país desde hace dos meses.



"La Fiscalía está apoyando absolutamente la impunidad y está apoyando la violencia, cuando la Fiscalía no actúa, se hacen los locos cuando incendian y le prenden fuego a una persona (...) no solo está siendo cómplice de los asesinatos, sino que comulga con esos asesinatos", dijo.



Ante esto agregó: "ya basta de traiciones (...) o estamos con la patria o estamos con el pueblo, o estamos con la oposición que quiere la destrucción de esta patria".



El dirigente chavista resaltó que no quieren traidores dentro de las filas del chavismo, al responder a las posturas adversas al oficialismo de Ortega Díaz, y la de la exdefensora del Pueblo Gabriela Ramírez, ambas adversas a la convocatoria de la constituyente.



"Es muy bueno que deserte el que tenga que desertar, se lo regalamos a la oposición con lacito y todo. Nosotros no queremos traidores, no queremos gente con temblequera (dudas), que mañana o en algún momento ponga sus intereses por encima de los intereses de la patria", enfatizó.



Desde el 1 de abril se desarrolla en Venezuela una ola de protestas a favor y en contra del Gobierno de Maduro que en ocasiones acaban en violencia y han dejado 59 muertos y un millar de heridos, según cifras de la Fiscalía.