Canciller chileno irá a reunión en Lima para evaluar crisis en Venezuela

EFE

El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, confirmó hoy su asistencia a la reunión de cancilleres que convocó el Gobierno de Perú en Lima el próximo 8 de agosto para evaluar la situación en Venezuela tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.



"Ya confirmé mi participación en reunión de cancilleres en Lima la próxima semana para analizar situación Venezuela post-Constituyente", escribió el jefe de la diplomacia chilena en su cuenta de Twitter.



El Gobierno peruano espera contar en la cita con la presencia de los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.



El Ejecutivo chileno manifestó este domingo su "profunda decepción" por la elección de representantes a la Asamblea Nacional Constituyente que se realizó este domingo en Venezuela.



La Cancillería chilena aseguró que la votación fue una "decisión ilegítima" que se llevó a cabo "sin las más mínimas garantías para una votación universal y democrática, ni cumplir con los requisitos establecidos en la propia Constitución" venezolana.



"Este acto y eventual instalación de la ANC no resuelve ninguno de los problemas y desafíos políticos, económicos y sociales que enfrenta hoy el Gobierno y la sociedad venezolana, partiendo por el más urgente, como es aliviar la crisis humanitaria", añadió el Gobierno chileno.



Por su parte, la ministra portavoz del Ejecutivo, Paula Narváez, quien salió al paso de algunas críticas de la oposición que calificaron de "ambiguas" las declaraciones del Gobierno chileno ante la situación venezolana, sostuvo que "el lenguaje utilizado por la Cancillería no admite ningún tipo de ambigüedad".



"Está señalando claramente su postura respecto de lo que ha sido este proceso en ese país, señalando que no se generaron las condiciones mínimas que establecieran esto como un proceso abiertamente democrático, que además genere seguridad para todas las personas y la participación en condiciones seguras", añadió.



Narváez enfatizó que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, ha sido clara en sus comunicaciones respecto de su postura como Gobierno.



"Se ha señalado la importancia del diálogo, se ha llamado la necesidad de tener por la vía democrática conversaciones con la oposición, y se ha sumado a los llamados de los distintos países de América Latina justamente a que en Venezuela vuelva a primar la vía democrática", subrayó la ministra portavoz.