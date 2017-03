Canciller de Venezuela dijo que sigue a la espera de excusas de Kuczynski

"Seguimos esperando las excusas públicas debidas por el Presidente Kuczinski a los pueblos latinoamericanos y caribeños", dijo la ministra de Exteriores en su cuenta de Twitter.



En otro mensaje, la canciller acusó a su par peruano, Ricardo Luna, de pretender "victimizarse" después de que, apunta, es el presidente de Perú "quien ha ofendido y agredido a los pueblos latinoamericanos y caribeños".



"Canciller Ricardo Luna @CancilleriaPeru olvidó que su Presidente, Sr. Kuczinski, llamó "perros simpáticos" a los pueblos de la Patria Grande", agregó.



Luna afirmó el miércoles pasado que el presidente peruano usó "una figura idiomática" al señalar que EE.UU. no se preocupa de América Latina porque esta es "como un perro simpático" que no causa problemas, a excepción de Venezuela.



El canciller peruano se presentó ante la Comisión de Relaciones Exteriores para explicar los pormenores de la visita que hizo Kuczynski a Estados Unidos del 23 al 27 de febrero pasado y que le permitió, entre otras cosas, reunirse con el presidente Donald Trump.



El ministro aseguró que las declaraciones que hizo el gobernante peruano el 25 de febrero en la Universidad de Princeton fueron una figura idiomática para señalar que América Latina no presenta problemas ni representa peligro para Estados Unidos.