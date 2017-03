Canciller señaló que Almagro ha dedicado su gestión en agredir a Venezuela

Redacción web

Washington.- Durante su derecho de palabra ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, indicó que Luis Almagro actúa en compañía de una "fracción minoritaria" de los países de la región para afectar a Venezuela.



Señaló que solicitó la sesión extraordinaria para "aclarar y denunciar" lo que calificó como "graves acciones injerencistas" que, a su juicio, se cometen desde la OEA.

Más temprano, la cancillería pidió la suspensión de la sesión que se tiene prevista para mañana (martes), pues acusa a Estados Unidos de dirigir una campaña de "acoso" contra el presidente Nicolás Maduro.

La cancillería venezolana alega que el debate fue convocado "sin contar con el consentimiento debido del gobierno venezolano, tal como está contemplado en las normas".

Palabras del Psuv

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo hoy que le harán "un favor" al país si la Organización de Estados Americanos (OEA) decide suspenderlo del organismo.



"Yo creo que aplicar, que ellos consigan los 24 votos que le hacen falta y digan: 'Venezuela está suspendida', creo que nos harían hasta un favor, en verdad la OEA es algo que debió haber desaparecido hace muchos años", dijo Cabello en la rueda de prensa de su partido.



El diputado oficialista, uno de los hombres más influyentes del chavismo, indicó que, a su juicio, deberían haber "nuevos" mecanismos de integración "sobre todo" aquellos que sean "de los pueblos".



Asimismo, señaló que en el documento en el que se solicita convocar una reunión en la OEA para tratar el tema de su país, no se menciona la palabra "diálogo", y en ese sentido, cuestionó el aporte del secretario general del organismo, Luis Almagro, en favor del entendimiento político en el país caribeño.



"En verdad están luchando para que haya una guerra en Venezuela, una intervención militar en Venezuela, creo que esto exige un sentido de unidad nacional. Esta conspiración pretende convertir a la OEA en una nueva forma de agresión para dar golpes de Estado (...) aquí quieren dar un golpe de Estado", insistió.



También aseguró que Almagro "y su gente" quieren que se violente la Constitución venezolana al pedir que se convoque a una figura que no "existe" en la nación caribeña, como las elecciones generales.



"Venezuela y el Partido Socialista Unido de Venezuela rechaza absolutamente el intento que desde la OEA se haga contra nuestra patria, lo rechaza, y apoyamos rotundamente las decisiones que pueda tomar el compañero presidente Nicolás Maduro y la Cancillería venezolana", agregó.



Por otro lado, se refirió a la cancillería mexicana y dijo que tenía una actitud "injerencista", y que eso forma parte de la "política de odio" que, asegura, tiene el secretario general de la OEA contra Venezuela.



Según Cabello, su país "jamás ha agredido a nadie" y siempre ha tenido solidaridad con "todos".



"No hay una democracia más vigorosa en todo el continente" que la venezolana, prosiguió el parlamentario que llamó mañana a una manifestación en Caracas en rechazo a la aplicación de la Carta.



La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció hoy en la sede de la OEA, las "graves acciones injerencistas" de Almagro, y "una facción minoritaria de países de la región", luego de pedir la suspensión la sesión prevista para este martes por considerar que la convocatoria sin su "consentimiento" vulnera las normas.



En esta reunión se prevé que el organismo continental aborde el informe crítico sobre el país presentado por Almagro en el que el uruguayo pidió a Venezuela llamar a elecciones generales en 30 días para evitar una posible suspensión de la OEA, un proceso complejo que requiere el apoyo de dos tercios (24) de los 34 países miembros