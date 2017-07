Canciller venezolano acusó a medios internacionales de mentir sobre consulta

Caracas.- El canciller venezolano, Samuel Moncada, acusó hoy a los principales medios internacionales de "mentir" en la cobertura de la consulta opositora celebrada este domingo al margen del Gobierno contra el proceso constituyente activado por el presidente Nicolás Maduro.



Moncada recriminó a medios como el New York Times, la BBC, Time, El País, EFE y Clarín de exagerar pese a no tener datos sobre la participación en el referendo opositor.



El ministro de Asuntos Exteriores criticó asimismo que subestimaran la presencia en los centros de votación de partidarios del Gobierno en el ensayo general celebrado ayer de cara a la elección el 30 de julio de la Asamblea Nacional Constituyente, vista por sus detractores como un intento de "consolidar la dictadura".



Según Moncada, los citados medios y otros como el diario Tiempo de Colombia, Reuters o La Voz de América estadounidense "invisibilizaron a los otros millones de personas que estaban votando" en el simulacro de la elección de la Constituyente con la que el Gobierno procura un cambio de Carta Magna.



El dirigente chavista descalificó además los resultados de la consulta ofrecidos por la oposición con el aval de cinco rectores universitarios, según los cuales más de 7,1 millones de personas participaron en la votación, y más de 6,3 millones se pronunciaron contra la Constituyente y a favor de nuevas elecciones.



Moncada se refirió al anuncio de los organizadores de quemar, para evitar posibles represalias del Gobierno contra los votantes, las papeletas de la consulta.



"Nunca sabremos por qué quemaron las pruebas", afirmó el canciller, que dijo que si las pruebas son destruidas tras el recuento "nadie sabrá" el número de votantes.



El dirigente recriminó además a la oposición y los rectores que actuaron como garantes que no se publiquen detalles sobre el número de 'síes' y 'noes' a las tres preguntas del plebiscito, pese a que los porcentajes de las respuestas a cada una de las cuestiones fue anunciado anoche por la organización.



"Son 7,1 millones de votos pero nadie sabe si son 'sí' o 'no', nunca se discriminó", dijo Moncada.