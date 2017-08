Capriles asegura que no tuvo "ningún tipo de relación con Odebrecht"

Redacción Web

Puerto La Cruz.- El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, aseguró que durante su gestión como alcalde y gobernador de la entidad no tuvo relación de ningún tipo con la empresa brasilera Odebrecht, acusada de sobornar a gobiernos latinoamericanos para obtener contratos de construcciones.

Capriles cuestionó que no mostraran pruebas al acusarlo. “Si van a usar un portal para hacer una acusación tan grave muestre una prueba”, afirmó el gobernador a través de su cuenta de Twitter.

El excandidato presidencial señaló que, de recibir algún tipo de señalamiento, no guardará silencio porque, a su juicio, "el que no al debe, no la teme".

Precisó que el único objetivo del gobierno es "desprestigiarlo y usarlo por chivo expiatorio".

Puntualizó que los únicos que pueden hablar de la corrupción de la constructora es el gobierno. Cuestionó que personas que dicen ser de oposición tengan otros intereses. "Los factores de poder nunca han estado conmigo, porque no soy marioneta de ellos", indicó el gobernador.

El mandatario mirandino realizó esta afirmación luego que el ex director de la compañía constructora Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, acusara a Capriles de recibir, presuntamente, 15 millones de dólares de parte de la empresa.