Capriles considera que diálogo es "inútil" si no se escucha la voz del pueblo

EFE

Caracas.- El gobernador del estado Miranda y dos veces candidato presidencial de Venezuela, Henrique Capriles, señaló hoy que el diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición política es una "acción inútil" y no "tendrá frutos" si no se escucha la "voz del pueblo".



"El diálogo tendrá frutos cuando escuchen la voz del pueblo, mientras eso no pase es simplemente una acción inútil", dijo el gobernador a través de un comunicado.



Para Capriles, lo que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro plantea no es un diálogo sino un "monólogo" ya que, afirmó, "o se hace lo que ellos quieren (el Gobierno) o no se hace nada".



Asimismo, cuestionó que el mandatario venezolano celebre que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) apoye el diálogo, cuando, a su juicio, el gobierno de Maduro no ha cumplido ninguno de los acuerdos establecidos en el primer encuentro.



"Allá está Maduro en la cumbre del Celac intentando decir que los países del Caribe apoyan este diálogo. Allí habla de unos acuerdos y compromisos. ¿De qué acuerdos habla si no han cumplido nada? No tenemos garantía de que ahora sí van a cumplir algo", dijo.



Entre las peticiones de la oposición está la de una "salida electoral" a la crisis, por lo que Capriles, que encabezó este miércoles una protesta en la principal arteria vial de Caracas para exigir que se convoquen elecciones regionales este año, reiteró que el Poder Electoral debe fijar un calendario para los comicios.



"Con el cambio político vendrá la solución a la crisis, para así cambiar también el panorama económico y social (...) El país quiere elecciones, el problema es que no hay ningún tipo de elecciones convocadas", expresó.



La oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció hoy su decisión de abandonar las conversaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro pese a los intentos de los acompañantes internacionales por relanzar las conversaciones.



Para la MUD, el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno fue lo que "dinamitó ese experimento" de diálogo auspiciado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano, que ya había entrado en fase de revisión en diciembre y que, afirmaron, es un "capítulo cerrado que no se volverá a abrir".



Sin embargo, la coalición opositora presentará una propuesta para establecer un nuevo proceso de diálogo con el oficialismo, pero esta vez con un nuevo formato y con nuevos mediadores, informaron a Efe fuentes de la alianza.