Capriles criticó aumento del bono de alimentación decretado por Maduro

El Gobierno de Nicolás Maduro anuncia los aumentos "como si fueran una gran cosa", dijo y argumentó que el bono de alimentación no puede considerarse como salario pero que además no es percibido por todos los venezolanos, entre ellos los pensionados, indicó el también gobernador del céntrico estado Miranda, según un comunicado.



Cuestionó el aumento del bono de alimentación porque lo considera "insuficiente para cubrir una inflación que sube 2 por ciento diariamente y que golpea el bolsillo de los venezolanos".



Maduro anunció ayer el aumento del bono llamado "cesta ticket socialista" a partir del 1 de marzo, que pasó de 63.720 (91 dólares) a 108.000 bolívares (155 dólares), lo que, aseguró, implica un aumento del sueldo mínimo, que es de 40.638 (58 dólares), en un 42 por ciento.



Este bono es pagado obligatoriamente a todos los trabajadores públicos y privados del país para ser usado exclusivamente en la compra de alimentos, sin embargo no incide en la base total sobre la que se calculan los beneficios laborales.



El ingreso mensual de los venezolanos ha aumentado casi un 600 por ciento durante los últimos 12 meses, pasando de 25.153 (11.578 de salario y 13.275 bolívares en bono de alimentación) a 148.638 bolívares a partir de marzo (40.638/ 108.000).



El bono de alimentación representa algo más de dos tercios del ingreso mínimo de los trabajadores en activo ya que los pensionistas no reciben el bono de alimentación.



"¿Qué hace una persona con 100.000 bolívares en tickets de alimentación si la inflación se lo come, porque la comida sube todos los días? ¿Cuánto fue la inflación en 2016? ¿Cómo hace una familia con salario mínimo para comer?", se preguntó Capriles.



El presidente venezolano explicó que este nuevo aumento se debe a que a partir del 1 de marzo entra en vigencia el nuevo valor de la unidad tributaria por la que se calcula el pago de los impuestos, que pasará de 177 bolívares a 300 y que con este incremento del bono se busca hacer frente a la "especulación".