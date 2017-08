Capriles dice es una "burla" a venezolanos que Gobierno envíe ayuda a Houston

Caracas.- El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles dijo hoy que es una "burla" a los venezolanos que el Gobierno de Nicolás Maduro haya anunciado que apoyará a EE.UU. con 5 millones de dólares para ayudar a las familias afectadas por el huracán Harvey.



El también gobernador del estado Miranda (centro-norte) señaló en una alocución transmitida por la red Periscope que es una "burla" que todos los días se vea "gente pasando roncha (penurias)" en Venezuela "y el Gobierno saca la chequera para tratar de hacer política en otro país".



"Nos debe causar una gran indignación la politiquería de este Gobierno", apuntó y aseguró que el presidente Maduro supuestamente ha demostrado que "no le importa la gente".



Comentó que hace diez días las torrenciales lluvias causaron derrumbes en las costas del estado Aragua (centro-norte) que dejaron al menos cuatro muertes y un número aún no determinado de desaparecidos y ningún funcionario ha declarado o anunciado ayudas para esa región.



"Ha demostrado hasta el cansancio que la vida de su propio país, la vida de los venezolanos no le importa, menos le va a importar lo que puedan estar viviendo otros países", insistió.



Aseguró que Venezuela verá próximamente un cambio de Gobierno "porque esto es insostenible" y los venezolanos no lo van a soportar salvo que sean "masoquistas".



También hizo mención al sismo de magnitud 4,5 que se produjo la mañana de hoy y aseguró que este movimiento telúrico fue una "señal contundente de que todo lo que habla este Gobierno sobre prevención de riesgo y todo lo demás es puro gamelote (habladurías)".



"Lo que se ha visto es el desorden, desinformación", añadió.