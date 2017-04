Capriles dice que Reverol comanda grupos paramilitares en Venezuela

"Yo públicamente denuncio al ministro del interior, es él quien comanda, quien dirige, no solamente la represión que ha habido estos días, es quien hoy está comandando los grupos paramilitares que son civiles armados que están al margen de la ley", aseguró Capriles en declaraciones transmitidas vía Periscope.



Por ello, el opositor dijo que presentará acusaciones ante instancias internacionales, "vamos a documentar todo para denunciar a este señor por delitos de lesa humanidad que no prescriben", añadió.



Capriles aseveró que funcionarios policiales y militares le informan sobre supuestas órdenes emitidas por Reverol para impedir la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado y permitir la acción de grupos irregulares contra manifestaciones de ciudadanos.



"Todos los actos vandálicos son ordenados por el señor Néstor Reverol que cumple órdenes de Nicolás Maduro", prosiguió al endosar responsabilidad al jefe de Estado.



Las declaraciones de Capriles surgieron inicialmente para aclarar los saqueos registrados durante la noche del jueves y la madrugada de hoy en la entidad que él gobierna y que terminó con al menos 15 comercios afectados.



El gobernador indicó que estos "actos vandálicos quedaron grabados", ocurrieron a "escasos metros" de donde estaban decenas de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), que "no hicieron nada", y buscan desvirtuar las protestas antigubernamentales de los últimos días.



El opositor aseveró además que estos saqueos, así como las "actuaciones salvajes represivas", son "ordenadas directamente" por Reverol, quien ya ha señalado públicamente a Capriles por promover "actos terroristas", en alusión a la violencia desatada durante las recientes protestas.



Las manifestaciones antigubernamentales en Venezuela, que piden elecciones y la remoción de siete magistrados del Supremo a quienes acusan de haber dado un "golpe de Estado", cumplen dos semanas y han dejado al menos seis muertos, un centenar de detenidos y cientos de heridos, según los balances del antichavismo.