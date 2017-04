Capriles dijo que seguirá siendo gobernador a pesar de su inhabilitación

"Seguiré siendo su gobernador hasta que el pueblo de Miranda elija un nuevo gobernador", afirmó Capriles en una declaración ante los medios y dijo también que para nadie es un secreto su "aspiración" a ser presidente del país caribeño.



Asimismo, instó a los venezolanos a que tomen su inhabilitación como "una razón más" para salir a las calles a movilizarse en contra del Gobierno del presidente, Nicolás Maduro.



"Nosotros tenemos prevista una movilización el día de mañana, aquí sobran las razones para movilizarse (...) Salgamos, vamos a movilizarnos, vamos a defender nuestra Constitución, vamos a defender nuestro país", afirmó.

Con anterioridad, Capriles fue informado en un mensaje de Twitter de que había sido inhabilitado por la Contraloría de Venezuela por un período de 15 años.



El gobernador acusó entonces al gobierno del presidente Nicolás Maduro de querer inhabilitarlo para cargos de elección popular para así "elegir cuál es la oposición en Venezuela".



La inhabilitación que hoy recae sobre Capriles le impide ejercer "funciones públicas" y, a su vez, supone una "ruptura o disolución de todo vínculo laboral que pueda existir con órganos o entes de la Administración Pública", en este caso con la gobernación.



Según la resolución de la Contraloría, difundida por Capriles a los medios, el dirigente opositor aceptó donaciones, contrató sin licitar y no presentó el proyecto de ley de presupuesto del año 2013 de su gobernación.



Ante la decisión de la Contraloría, el opositor adelantó, sin mayores detalles, que va a "cumplir todos los procedimientos que están establecidos" aunque no desveló si recurrirá su inhabilitación.



Por otra parte, Capriles, que ha sido dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, anunció que se declara en campaña, "no como candidato, sino para cambiar a toda Venezuela", por lo que pidió "permiso" y "apoyo" de sus compañeros de trabajo y mirandinos para irse a recorrer "cada uno de los pueblos" del país.



La inhabilitación de Capriles se produce en medio de una tensa relación entre los poderes de Venezuela, específicamente entre el Legislativo y el Judicial.



La Asamblea Nacional (AN) acusa al Supremo de haber dado un golpe de Estado al despojarla de sus funciones en una sentencia que, días después, fue parcialmente suprimida.



También se produce después de que el partido en el que milita Capriles, el opositor Primero Justicia (PJ), señalase hace unas semanas que el gobernador sería su candidato a las primarias de la oposición en las próximas elecciones presidenciales, previstas para finales de 2018.