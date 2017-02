Capriles: EE.UU. prepara más sanciones contra funcionarios venezolanos

EFE

Caracas.- El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, aseguró hoy que el Gobierno de Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra funcionarios ligados al Gobierno de Nicolás Maduro.



"Maduro ha sido muy silencioso frente a la Administración nueva de los EEUU. Que el pueblo no crea que esta sanción es para Venezuela, es para un grupo de 'enchufados' que tienen propiedades y bienes en ese país", afirmó el opositor citado en una nota de prensa.



Según Capriles estos supuestos funcionarios próximos a ser sancionados están "plenamente identificados" por el Gobierno de Donald Trump, aunque no adelantó ningún nombre.



"Ellos son intocables ante la Justicia venezolana, pero la justicia internacional sí procede, después que no chillen", agregó.



Un total de 34 legisladores de EE.UU. solicitaron la semana pasada al presidente Trump que tome medidas inmediatas para sancionar a los funcionarios del Gobierno venezolano que están "beneficiándose" por las violaciones de derechos humanos que, según ellos, se registran en la nación petrolera.



En una misiva liderada por el senador demócrata Robert Menéndez y la representante republicana Ileana Ros-Lehtinen, los congresistas solicitan al mandatario que haga uso de su capacidad ejecutiva "y envíe un mensaje claro" a la Administración de Maduro.



"El reciente nombramiento por parte de Nicolás Maduro de (el vicepresidente) Tareck El Aissami le pone en fila para posiblemente convertirse en el próximo líder de Venezuela, lo cual es extremadamente preocupante dados sus demostrados vínculos con el narcotráfico y las organizaciones terroristas", reza la carta.



A finales del mes pasado Maduro delegó a El Aissami 15 de sus atribuciones, entre ellas dictar decretos relacionados a traspasos presupuestarios, expropiaciones y el nombramiento de viceministros.



Los congresistas estadounidenses solicitan en la misiva sanciones contra los funcionarios venezolanos que sean responsables por las violaciones a los derechos humanos, incluyendo a aquellos que presuntamente están involucrados en la explotación de la crisis de alimentos en el país caribeño.