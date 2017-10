Capriles: Enfrentamos el sistema más corrupto del planeta y lo desafiamos

Redacción

Caracas.- Henrique Capriles, líder de la oposición venezolana, sostuvo que los resultados electorales anunciados el pasado domingo no corresponden con la realidad política del país. “Lo que sucedió el domingo no es culpa de la gente. La culpa es del sistema, no de la abstención. Nosotros enfrentamos el sistema más corrupto del planeta y lo desafiamos”.

Argumentó que los resultados de los comicios regionales fueron inducidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de la inhabilitación de candidatos, la no sustitución de postulantes por los partidos políticos, así como la nucleación y reubicación de centros de votación a tan sólo 48 horas de celebrarse las elecciones. “En Miranda nos movieron 224.000 electores, de los cuales 122.384 son votos de la Unidad”.

Capriles aseguró que el gobierno hizo una campaña para arrebatarle el voto a los venezolanos. “El domingo el gobierno cerró un camino por el cual hemos luchado mucho, que es la ruta electoral. Y ahí está el caso del estado Bolívar. El caso de Andrés Velásquez hay que ponerlo de ejemplo en el mundo. Con este sistema corrupto no es posible ir a un proceso electoral donde haya garantías”.

Sostuvo además que el éxodo de venezolanos por causa de la profunda crisis económica y social a la que el gobierno ha llevado al país también influyó. “Hay una hemorragia de venezolanos que se están yendo, y eso afecta directamente al voto opositor. ¿Cuántos electores no hemos perdido en Miranda? En los municipio Sucre, Baruta, Chacao y El Hatillo, por ejemplo. Son venezolanos que están en el registro electoral pero que no están en el país y no pudieron votar. Eso también es culpa de este sistema”.

No obstante, Capriles aseguró que el pueblo venezolano dejó en evidencia el fraude Constituyente. “¿Dónde están los 8 millones de votos del 30 de julio? Según los resultados de su rectora, el gobierno perdió 3 millones de votos en 2 meses. Entonces, ¿Qué deslegitima más al gobierno, que haya fraude o que no haya lucha? Yo creo que el fraude los deslegitima más. No hacer nada para mí no es una opción”.

Capriles reafirmó su compromiso en seguir luchando por el cambio que merece Venezuela. “Nosotros queremos cambiar este país, y tenemos que seguir luchando para lograrlo. Vamos a meternos en las entrañas de este país. Nosotros vamos para adelante por Venezuela y por los venezolanos, para atrás ni para coger impulso. Yo no me voy a rendir. En ningún escenario voy a abandonar el juego. ¿Cómo vamos a decir que no vale la pena este país? El que no vale la pena es Maduro y no podemos dejarle el espacio. No vamos a dejar sola a la gente”.

Sobre la intención del gobierno de desconocer a los gobernadores electos que no se dobleguen a la Asamblea Nacional Constituyente, Capriles pidió respetar al pueblo en cada estado. “¿Qué vale más un puesto o la moral? El que vaya a subordinarse a la ANC está traicionando la confianza de un pueblo que votó para que lo defienda, para ir en contra del sistema. Hay que ser coherente y consecuente con lo que se dice y lo que se hace. Aquellos que quieran convivir con el sistema que no vengan a meternos a nosotros”.

Asimismo, el líder la oposición aseveró que la crisis que está enfrentando la Unidad debe ser una oportunidad para revisar, reestructurar, relanzar y tomar decisiones. “Debe venir unas primarias para que la gente escoja el candidato de la unidad. No va ser Maduro ni su sistema el que escoja por el pueblo. En candidaturas oxigenadas por el propio Gobierno no me anoto”.

Finalmente, Capriles agradeció al pueblo de Miranda por su acompañamiento durante sus años de gestión en la Gobernación. "Yo me gradué como servidor público en Miranda. Han sido años duros, pero los mejores de mi vida. Ahí dejamos plantado un árbol que tiene un tronco sólido. Y no podrán tumbar ese árbol".

Exigió respeto para los trabajadores del Ejecutivo regional. “A los trabajadores de la Gobernación no se dejen poner la camisa roja, ustedes firmes, tengan mucha paciencia, mucha tolerancia, y sigan haciendo lo que saben hacer, servir al pueblo mirandino”.