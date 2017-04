Capriles: Maduro muestra que no es democrático al impedir sesión Parlamento

EFE

Caracas.- El gobernador del céntrico estado Miranda, Henrique Capriles, aseguró hoy que el Gobierno de Venezuela demostró su "carácter no democrático" al intentar impedir que una marcha, encabezada por diputados opositores, llegue al Parlamento para realizar una sesión que busca destituir a magistrados del Supremo.

"No quieren permitir que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) pueda sesionar el día de hoy (...). Aquí tiene el mundo la demostración del carácter no democrático, el camino hacia la dictadura que eligió el señor Maduro", dijo Capriles a los medios desde la movilización opositora en el este de Caracas.



Desde la avenida Libertador que conecta el este con el centro de la capital, el opositor resaltó que es "obligación" de los venezolanos "restituir el hilo constitucional" e indicó que insistirán en llegar a la Asamblea.

En referencia a las declaraciones de este lunes del defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ante las actuaciones del Supremo en las que este negó una ruptura del orden constitucional por parte del alto tribunal, Capriles dijo que el ombudsman es una "ficha" del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

"Ese señor se debería haber quedado como poeta del PSUV, todos sabemos que el defensor del Pueblo es una ficha del PSUV. No nos interesa lo que diga el defensor del Pueblo. Algún día vamos a tener una Defensoría que responda los intereses de los venezolanos", resaltó.

Las autoridades venezolanas disolvieron hoy con gases lacrimógenos y perdigones de goma la manifestación de decenas de opositores que intentaban llegar al Parlamento.

Efe constató que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) roció gas pimienta a los diputados que se encontraban en el lugar, entre ellos Henrique Capriles; la dirigente opositora María Corina Machado, y Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, entre otros.

Aunque los opositores no han logrado pasar los cordones de seguridad policiales, estos se han desplegado en varias direcciones y aseguran que buscarán todas las vías para llegar a su destino en el Parlamento.