Capriles pide desconocer decreto que restringe garantías en Venezuela

El gobernador de Miranda señaló que por vía de este decreto, el Gobierno supuestamente pretende "acabar con la protesta", por lo que pidió a los venezolanos no abandonar la calle

EFE

Caracas.- El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles llamó hoy al "pueblo venezolano" a desconocer el nuevo decreto de "estado de excepción y emergencia económica" que lanzó el jefe de Estado, Nicolás Maduro, que restringe las garantías constitucionales en todo el país.

"El señor Maduro se ha mandado un decreto que yo llamo al pueblo venezolano a desconocer, esto es basura", dijo el también gobernador del céntrico estado Miranda desde su programa "Pregunta a Capriles" que se trasmite por la web Periscope.

El líder opositor señaló que, según la Constitución, cada decreto de excepción debe ser aprobado por la Asamblea Nacional (AN), lo que, aseguró, no hará Maduro en vista de que ha desconocido al Legislativo, de contundente mayoría opositora.

"Si usted quiere que este decreto tenga vigencia en el país, usted tiene que llevarlo a la AN, si usted no lo lleva a la AN, yo llamo al pueblo venezolano a desconocer este decreto, desconocerlo completamente, que nos metan presos a todos, a 30 millones de venezolanos", dijo.

Señaló que por vía de este decreto, el Gobierno supuestamente pretende "acabar con la protesta" y, en este sentido, pidió a los venezolanos "más que nunca", mantenerse en las calles al hacer alusión a la ola de manifestaciones antigubernamentales que ya cumplen 46 días.

"Muy probablemente esta suspensión de garantías lo que quiera es amparar todos los desmanes, todas las tropelías que hace este Gobierno, todas las violaciones a los derechos, frente a esto hay que estar más firmes, plantarse más firmes", apuntó.

Dijo que el Gobierno está cometiendo "desmanes" al intentar reducir las protestas y se está "metiendo" en las casas de las personas y que con este decreto supuestamente pretende respaldar estas acciones.

Maduro aprobó este nuevo decreto de estado de excepción que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional como una medida para "preservar el orden interno".

El documento establece la facultad del Ejecutivo para que adopte "medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas, y otros productos y servicios".

La mayoría de las protestas que se han desarrollado en Venezuela en el último mes y medio han sido reprimidas por fuerzas de seguridad del Estado y en muchos casos se han producido enfrentamientos y eventos violentos que han dejado 43 muertos, cientos de heridos y detenidos.