Capriles planteó salida de Torrealba de la dirección de la MUD

"Tiene que haber un cambio en la forma que conduce la Mesa, si quien tiene la responsabilidad de conducir la Mesa no es capaz de construir consenso ni es capaz de sentar a las partes, y que haya diálogo entre las partes, lo lógico es ponerse a un lado", dijo Capriles durante una entrevista con la emisora privada Unión Radio.



El también gobernador de Miranda señaló que este planteamiento que hace no debe tomarse como un tema "personal" contra Torrealba, pero "lo cierto es que la Mesa desde el mes de diciembre ha dicho que va a anunciar un relanzamiento", indicó en referencia a un proceso de reestructuración que ha anunciado hace varias semanas el propio secretario.



Capriles afirmó ser consciente de que la plataforma está "haciendo su mejor esfuerzo" para mantenerse y ofrecer una ruta a quienes se oponen al Gobierno de Nicolás Maduro "que es lo que está esperando al gente".



"Mi opinión es que la ruta tiene que ser (...) elecciones, yo creo que esa es la lucha que tienen que dar sin cuartel, sin descanso todos los venezolanos", aseguró.



Para el exrival de Maduro, es indispensable un relanzamiento de la plataforma opositora para mantener la simpatía del antichavismo porque de lo contrario "cada día que pasa es cada día que la gente va marcando distancias".



Una nueva figura al frente de la MUD "tiene que ser un gran constructor de consenso, ese era un trabajo que hacia extraordinariamente bien el doctor Ramón Guillermo Aveledo", dijo en referencia al antiguo secretario de la alianza que fue relevado por Torrealba.



Reconoció que "cuando no ha habido elecciones es cuando patina la Unidad" como fue el caso del último año, un periodo en el que también culpa a la alianza de no haber sido "firme en la defensa del revocatorio" del jefe de Estado venezolano.