Capriles Radonski: protestas en Venezuela dejó saldo de 50 muertos y 13.000 heridos

Caracas.- El líder opositor venezolano Henrique Capriles dijo hoy que las protestas que se registran desde el pasado 1 de abril en el país han dejado 50 muertos, 13.050 heridos y 2.459 detenidos, a la vez que denunció que se "duplicó" el número de "presos políticos", que cifró en 300.



El opositor no detallo, sin embargo, esas muertes más que añade al cómputo proporcionado por la Fiscalía del país, que ha informado hasta el momento de 46 víctimas mortales.



Hoy se han registrado dos muertes más, la de un joven y un policía, de los que el Ministerio Público aún no ha precisado las circunstancias.



Capriles aseguró en una conferencia de prensa que denunciará esta situación ante el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con quien tenía prevista una reunión en Nueva York que debió cancelar después de que funcionarios de inmigración retuvieran su pasaporte en el aeropuerto de Caracas.



El dirigente atribuyó la retención de su pasaporte a un intento por evitar que presentara personalmente al Alto Comisionado de los Derechos Humanos sus denuncias sobre la aplicación de la fase II del denominado "Plan Zamora", que incluyó el aumento del número de efectivos en la región fronteriza de Táchira (noroeste).



"Hoy la tecnología nos permite, si bien no se hace la presentación personal, ya ubicamos el mecanismo y vamos a hacer entrega al Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que sepan todos los familiares de los 50 venezolanos asesinados, todos los heridos", afirmó el también gobernador del estado de Miranda (centro).



Asimismo, dijo que en Venezuela van "más de 13.000 heridos" desde que se produjo lo que denominó "autogolpe" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en alusión a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir las funciones de la unicameral Asamblea Nacional, medida que fue revertida posteriormente.



Capriles señaló que en los 49 días de manifestaciones que se han vivido en Venezuela se han registrado 2.459 detenciones, de entre las que 812 personas permanecen presas, cifra que, aseguró, "varía porque siguen generándose detenciones" o hay quienes quedan en libertad.



"En Venezuela se duplicó ya el número de presos políticos, en Venezuela estamos hablando de más de 300 personas que están (...) en la cárcel, presos políticos", puntualizó el líder opositor, quien detalló que los presos son "no solamente en las manifestaciones".



Según dijo, también hay "casos emblemáticos de presos que ni siquiera han sido presentados, como el diputado Wilmer Azuaje", quien, aseguró, tiene "14 días secuestrado" en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Venezuela en Caracas "y ni siquiera ha sido presentado ante un juez".



"Lejos de bajar las tensiones en Venezuela, la tensión sigue creciendo y la crisis se sigue profundizando", añadió Capriles, quien atribuyó la situación actual a la decisión de no convocar a un referendo revocatorio del mandato de Maduro el año pasado.