Capriles se mostró a favor de aplicar Carta Democrática de OEA a Venezuela

"Están dadas todas las condiciones para que se aplique en nuestro país la carta democrática. Nosotros respaldamos, porque eso va en defensa del pueblo venezolano", dijo el también gobernador del céntrico estado Miranda a los periodistas tras una reunión del partido en el que milita, Primero Justicia (PJ).



Capriles aseguró que ha quedado "claro" y en "evidencia" que en Venezuela no se puede hablar de democracia por lo que pasó con el referendo revocatorio presidencial -que fue suspendido-, con las elecciones de gobernadores -que debieron realizarse en diciembre pasado- y con las de alcaldes que, recordó, deben hacerse este año.



"No hay cronograma electoral, no hay ninguna convocatoria de ningún proceso electoral del país y no se puede hablar de democracia si no hay la oportunidad para votar, la democracia no es solo votar, pero, sin duda, jamás se podrá hablar de democracia sino hay voto, y en este momento en Venezuela el Gobierno no quiere elecciones", aseguró.



Según Capriles, en Venezuela están suspendidas las elecciones "hasta en las juntas comunales".



Además, recalcó que en el país caribeño hay "violaciones a los derechos humanos", que "la gente que se muere por falta de medicamentos, por los insumos (materiales) médicos" y por hambre.



"Así que no solamente es la Organización de Estados Americanos (OEA), que sea las Naciones Unidas, que sean todas las instancias internacionales (las) que levanten su voz, que todos esos tratados no sean letra muerta, y que se defienda al pueblo venezolano", dijo.



Asimismo, se refirió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, e indicó que su labor es "muy distinta" a la de José Miguel Insulza que a "lo único a lo que se dedicaba era a defender a los gobernantes de turno".



"Yo aplaudo la posición valiente de defensa, además, de los derechos de los venezolanos", agregó.



Consideró que la actualización del informe de Almagro es "claro, contundente y refleja la realidad" de Venezuela y afirmó que en la actualidad las condiciones de su país son peores que cuando se planteó la "posibilidad" de diálogo en la nación.



El martes Almagro abogó por suspender a Venezuela del organismo si no celebra "elecciones generales completas a la mayor brevedad" con observadores internacionales para que sean "libres, justas y transparentes".



Esta fue la conclusión de la actualización del informe que publicó el pasado 31 de mayo, con el que invocó la Carta Democrática de la OEA e inició un proceso aún abierto que podría llevar a suspender a Venezuela del organismo si así lo deciden dos tercios de los 34 Estados miembros.



Tras esto, la Cancillería venezolana repudió el informe y dijo que el uruguayo reanima "las páginas más oscuras de la historia intervencionista y golpista" de la OEA.



Respecto al proceso de renovación de partidos, que su formación debe afrontar el próximo fin de semana, dijo que esperan superar los que considera ha puesto el Consejo Nacional Electoral "obstáculos" y que están preparando a la militancia para llevarlo a cabo.