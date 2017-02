Capriles y Tintori consideran peor actual crisis del país que la del Caracazo

EFE

Caracas.- El dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, y Lilian Tintori, esposa del político preso Leopoldo López, coincidieron hoy en que las condiciones de crisis del país en la actualidad están peor que hace 28 años, cuando ocurrió la revuelta popular del "Caracazo".



Capriles, afirmó a través de su cuenta en Twitter, que las condiciones del país en la actualidad "son peores que 1989", ya que, dijo, Venezuela tiene "la cifra más alta de pobreza de la historia".



Mientras que Tintori expresó, por la misma red social, que el país caribeño vive "una crisis humanitaria peor a la crisis del #27F de 1989. Hoy, casi 10 millones de venezolanos no pueden comer más de 2 veces al día".



"A 28 años del #Caracazo, la pobreza ha aumentado en el 81 % de los hogares venezolanos. La cifra más alta en nuestra historia", agregó en otro mensaje Tintori, quien además indicó que "hoy, a 9 de cada 10 venezolanos no le alcanza el dinero para comprar su comida".



El "Caracazo" fue una revuelta popular, surgida el 27 de febrero de 1989, que comenzó en las barriadas pobres de Caracas y sus alrededores en rechazo a las alzas de precios y tarifas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un acuerdo con el Gobierno.



La jornada de disturbios y saqueos fue sofocada a tiros por militares y policías que dejaron un número aún no determinado de muertos y que van de 300 a 3.000 según fuentes oficiales de entonces y de ahora.



A los mensajes de Tintori y de Capriles también se sumaron los de algunos diputados, como Juan Andrés Mejía, quien dijo que las causas que produjeron ese evento "se mantienen y profundizan" y aseguró que en este momento "hay más hambre y pobreza que en 1989".