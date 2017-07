Chavismo acusó a oposición de inventarse 5 millones de votos en su consulta

EFE

Caracas.- La jefatura de campaña de la Asamblea Constituyente impulsada por el Gobierno venezolano descalificó hoy los resultados de la consulta celebrada ayer por la oposición contra el proyecto oficialista de elaborar una nueva Carta Magna, al asegurar que los organizadores se inventaron 5 millones de votos.



Los rectores de cinco de las más prestigiosas universidades del país, que ejercían de garantes en la votación, informaron de que más de 7 millones de ciudadanos participaron en la consulta opositora.



De ellos, más de 6,3 millones expresaron su rechazo a una Constituyente oficialista vista por la oposición y amplios sectores de la sociedad como un intento de "consolidar una dictadura" en Venezuela.



El chavista Jorge Rodríguez, que además de jefe de campaña de la Asamblea Constituyente es alcalde del municipio caraqueño Libertador, declaró que los miembros del equipo de recuento del referendo de ayer contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "multiplicaron por tres" los votos reales obtenidos en este referendo no reconocido por el Gobierno.



Rodríguez afirmó que "gente de la Universidad Central de Venezuela que fue asesora técnica del proceso" le informó de que quienes hicieron el conteo "agarraron y cada una de esas plantillas las multiplicaron por tres".



Según el político oficialista, la oposición y los rectores contaron como votos separados los 'síes' a cada una de las tres preguntas planteadas en el referendo, que además de pedir el rechazo a la Constituyente interrogaba a los venezolanos si quieren que la fuerza armada proteja la Cara Magna vigente y desean nuevas elecciones.



Rodríguez concluyó por tanto que los 6,3 millones de 'síes' cosechados no corresponden a ese mismo número de personas como dicen los resultados avalados por los rectores y provienen en realidad de poco más de 2 millones de personas.



"Hubo 930.000 votos nulos, y se los sumaron, se sumaron los votos nulos", agregó el influyente dirigente chavista, que recriminó a los garantes del proceso opositor que contaran los votos nulos como participación.



Rodríguez dijo además que una misma persona votó en varias ocasiones en distintas mesas, una deficiencia que la oposición ha reconocido no poder controlar al no contar con el censo oficial y los mecanismos del Poder Electoral, pero que tratará de corregir con un segundo recuento.