Chavismo considera inconstitucional a la nueva directiva del Parlamento

"Por supuesto nos negamos a la propuesta que está presentando la Mesa de la Unidad (Democrática, MUD) (...) se juramenta en una situación de desacato y, por lo tanto, es una directiva ilegal e inconstitucional", dijo Rodríguez durante su participación en la plenaria.



Para el diputado, 2016 fue un año "negativo" para la Asamblea Nacional (AN) debido a que, entre otras cosas, la oposición "arrancó" su gestión en el Legislativo con la "principal promesa" de "salir del Gobierno bolivariano en seis meses" y no lo logró.



"Ha pasado un año y aquí sigue el Gobierno bolivariano, sigue el presidente Nicolás Maduro que ayer nombró nuevo gabinete", resaltó Rodríguez.



Por su parte, el diputado chavista Pedro Carreño aseguró a las puertas de la Cámara que en Venezuela no hay una crisis de poderes, sino "un poder en crisis que es el Poder Legislativo".



Carreño sugirió al próximo presidente de la AN verse en el espejo de la "nefasta gestión" del opositor Henry Ramos Allup, presidente saliente de la Cámara, que, a su juicio, "se puso de espalda al pueblo".



Por su parte, el parlamentario chavista Víctor Clark criticó la "eficiencia legislativa" del Parlamento, dominado por la oposición, al decir que de "15 leyes" aprobadas durante su primer año de gestión "solo una puede tener vigencia y constitucionalidad".



Maduro dijo ayer que es "una realidad constitucional" que la Cámara está rumbo a la "autodisolución y (a) la convocatoria de nuevas elecciones".



Maduro además aseguró que Julio Borges "se comprometió" con él a acatar al Supremo y a cumplir con todas las iniciativas de diálogo".



El Parlamento venezolano se declaró en desacato al TSJ el 6 de septiembre pasado, después de que este declarara la nulidad de todos los actos legislativos pues la Cámara no cumplió una sentencia anterior que ordenaba la suspensión cautelar de cuatro diputados del estado Amazonas por supuestas irregularidades en su elección.