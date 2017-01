Chavismo convoca a marcha "alegre" y de "combate" el mismo día que la oposición

EFE

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, llamó hoy al oficialismo a una marcha "alegre" y de "combate" a realizarse el próximo lunes, cuando los opositores también se movilizarán para exigir que el país celebre elecciones este año.



"Una gran movilización nacional (...) con epicentro en Caracas para recordar los hechos que marcaron una traición más a nuestro pueblo (...) el 23 de enero estaremos nosotros en las calles, con seguridad estarán las fuerzas revolucionarias, nuevamente defendiendo la revolución", dijo Cabello en conferencia de prensa.



El oficialista, diputado y considerado el número dos del chavismo, indicó que el PSUV trabaja actualmente en definir la ruta de esta movilización, aunque aseguró que pasará por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), dominada por la oposición, aunque no especificó si planean ingresar a la sede del Legislativo.



"Pedimos a todos los venezolanos patriotas, revolucionarios, que nos acompañen en esta marcha, una marcha alegre porque es el reconocimiento de un mártir, una marcha de combate (pues) la derecha venezolana debe entender el respeto a esta Constitución", sostuvo.



Cabello explicó que dicha movilización servirá para "escoltar" los restos del periodista y guerrillero venezolano Fabricio Ojeda -fallecido en 1966- que se prevé será trasladado ese día hasta el Panteón Nacional, donde descansan los restos del Libertador Simón Bolívar.



Indicó que este miércoles será publicado en Gaceta Oficial un decreto firmado por el presidente, Nicolás Maduro, que ordena estos honores, en el marco del estado de excepción que rige la nación y del estatus de desacato que pesa sobre el Parlamento que, según el Supremo, hace inválidas todas las decisiones tomadas desde el Legislativo.



La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó la semana pasada a manifestarse "en defensa del voto y de las elecciones" el próximo 23 de enero, fecha en la que el país celebra el inicio de la democracia por el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958.



El gobernador de Miranda y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, la exdiputada María Corina Machado y el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara -coordinador nacional del partido Voluntad Popular (VP), del opositor encarcelado Leopoldo López-, han llamado a sus simpatizantes a participar en estas manifestaciones.



Cabello afirmó hoy que el chavismo defenderá la llamada revolución bolivariana "cueste lo que cueste" y desestimó que la MUD reclame elecciones de gobernadores este año pues, recordó, ya el Consejo Nacional Electoral (CNE) las anunció para finales del primer semestre del año.



"Aquí no va haber elecciones generales, ni renuncia del presidente Nicolás Maduro, ni abandono del cargo, aquí lo que va a haber es más revolución", añadió.