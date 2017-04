Chavismo convocó marcha mañana con final en mismo lugar que la de oposición

"Estamos convocando para mañana a partir de las 10.00 (14.00 GMT) nos vamos a concentrar en la esquina de la Defensoría del Pueblo para luego marchar hasta la esquina de San Francisco (cercanías del Parlamento)", dijo el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Adán Chávez.



El hermano del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) indicó que el partido tomó esta decisión luego de analizar la "intención" de la Asamblea Nacional (AN) de destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que, según dijo, es un "intento golpista".



Según Chávez, la AN no tiene "ninguna competencia para tomar decisiones de ese tipo".



El artículo 265 de la Constitución venezolana establece que "los magistrados o magistradas del TSJ podrán ser removidos o removidas por la AN mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca".



El también ministro de Cultura indicó que no permitirán que la "ultraderecha venezolana apoyada desde el exterior monte nuevas guarimbas (protestas con barricadas), nuevos intentos de golpe de Estado".



El domingo, el primer vicepresidente del Parlamento venezolano, el opositor Freddy Guevara, convocó a sus partidarios a acompañar a los diputados mañana en el proceso para remover de sus cargos a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que, asegura, perpetraron un "golpe de Estado".



La oposición se concentrará a las 10.00 hora local (14.00 GMT) -la misma hora que el chavismo- en Plaza Venezuela (oeste de Caracas) para posteriormente marchar hasta la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el centro de la capital venezolana.