Chavismo gobernante celebra la Constituyente y se prepara para su instalación

EFE

El Gobierno venezolano celebró hoy el triunfo obtenido en las urnas durante la elección de quienes redactarán una nueva Carta Magna en Venezuela a través de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), al tiempo que se prepara para su instauración sin que haya confirmado hasta ahora los pasos que dará para hacerlo.



Las elecciones para escoger a los miembros de esta ANC se llevaron a cabo este domingo y según el Consejo Nacional Electoral (CNE) la participación en los comicios fue de poco más de 8 millones de venezolanos, lo que, según el Gobierno, significa que hubo una "recuperación histórica" de sus votantes.



El alcalde de Caracas, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó que esta votación es la "más grande que ha sacado la revolución", que, comparada con los resultados de las elecciones presidenciales de 2013, obtuvo mayor cantidad de votos que los que logró Nicolás Maduro cuando obtuvo la jefatura de Estado (7,5 millones de votos).



El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tareck el Aissami, expresó por su parte: "la memorable jornada de elección de la Asamblea Nacional Constituyente es la reafirmación de la voluntad firme y absoluta de paz del pueblo".



El Aissami resaltó que ahora le corresponde a quienes ejercen funciones dentro del Gobierno ser líderes, exigirse más y "ser cada vez más eficientes".



Líderes del chavismo adelantaron durante la campaña que la ANC se instalará en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano de contundente mayoría antichavista; sin embargo, este lunes transcurrió sin que los impulsores del proceso que renovará la república detallaran los próximos pasos a dar.



El exdiputado oficialista y actual constituyente Diosdado Cabello, además, afirmó durante su campaña que la ANC también presentará la posibilidad de que se inhabilite a diputados opositores que han convocado a manifestar en la calle en contra del Gobierno.



Cabello dijo, asimismo, que se revisará el desempeño de la fiscal general, Luisa Ortega, que ha sido crítica con la Constituyente desde su convocatoria y no reconoce los resultados de la elección al considerar que estuvo "viciada" y respalda una "ambición dictatorial".



La oposición tampoco reconoció los resultados de las elecciones de ayer y anunció nuevas protestas, esta vez en contra de la Asamblea electa, según ellos, de manera fraudulenta.



El jefe del Parlamento, el opositor Julio Borges, celebró hoy lo que considera la "derrota" del Gobierno e indicó que esta debe dar "más fuerza" y "más determinación" a los venezolanos para seguir adelante en la "lucha".



Borges ofreció estas declaraciones a periodistas desde el Parlamento adonde acudieron desde muy temprano los diputados opositores para resguardar el recinto ante la posibilidad de que sea tomado por el oficialismo.



Tras la llegada de los parlamentarios, un grupo de "colectivos" (grupos de civiles a veces armados que defienden la "revolución") afectos al Gobierno rodeó el palacio e impidió la entrada de fotógrafos y de otros periodistas, que no lograron ingresar más temprano.



Por su parte, el diputado Henry Ramos Allup dijo que espera que "la falta de cordura" no llegue a los extremos de querer "disolver un poder electo legítimamente" como es la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).



Esto pese a que Maduro, minutos después del anuncio de los resultados de los comicios, afirmara que la Cámara debía revisarse y levantarse la inmunidad de algunos parlamentarios.



"Si toman por asalto, por las armas como suelen hacerlo, el palacio federal nosotros tenemos que hacer sesiones en otro sitio, para todo tenemos que estar preparados", aseguró.



La ANC fue electa en medio de la crisis social, política y económica que atraviesa el país caribeño, y a pesar del rechazo de la oposición política, el chavismo crítico y la iglesia católica de ese país, así como de varios países de la región y del resto del mundo.



Ante este clima de crispación, el oficialismo ha prometido que solo se logrará la paz y la superación de la crisis mediante la instalación de la Constituyente.



Pero el antichavismo sigue en oposición férrea al cambio de Carta Magna y ha asegurado que se mantendrá en las calles en continuidad de la agenda de manifestaciones que inició hace casi cuatro meses y que, desde entonces, se ha saldado con 121 fallecidos y casi 2.000 heridos, según cifras actualizadas hoy por la Fiscalía.