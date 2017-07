Chavismo pide que se "desarrollen en paz" actos electorales de los dos bandos

11:00 AM Héctor Rodríguez, reiteró que con la elección de la asamblea constituyente se abre un camino al diálogo en Venezuela, así como las rutas para superar la crisis económica

EFE

El chavismo pidió que los procesos que se realizan hoy en Venezuela "se desarrollen en paz" al referirse al simulacro de votación para una Asamblea Nacional Constituyente y a la consulta popular convocada por la oposición para aprobar o desaprobar la iniciativa del Gobierno de cambiar la Carta Magna.



"Hacemos un llamado a la paz ya que el día de hoy también la oposición ha convocado a una consulta interna de sus partidos pues que se desarrollen ambos procesos en paz", dijo a periodistas el jefe de campaña del oficialismo para la elección de la Constituyente, Héctor Rodríguez.



El también diputado oficialista señaló desde uno de los puntos en los que se realiza el simulacro que este proceso de preparación para la elección de la Constituyente, que se realizará el próximo 30 de julio, permite a los potenciales electores familiarizarse con el sistema.



"No es malo que tengamos una nueva experiencia para que el 30 de julio tengamos la gran movilización porque no estamos eligiendo entre un candidato y otro el 30 de julio, estamos eligiendo entre la guarimba (protesta violenta) y la paz y yo estoy convencido de que la mayoría de los venezolanos queremos paz", dijo.



El diputado también reiteró que con la elección de esta asamblea constituyente se abre un camino al diálogo en Venezuela, así como las rutas para superar la crisis económica.



La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asegura que la consulta de hoy será vinculante pese a estar hecha al margen del Poder Electoral y ha subrayado que no es un asunto interno ni de partidos sino una jornada para celebrar "el día de la libertad de conciencia del pueblo venezolano".



Asimismo, ha rechazado el proceso constituyente, pues considera que con esta iniciativa el Gobierno de Nicolás Maduro supuestamente pretende oficializar una dictadura y hacer una Carta Magna ajustada a un régimen que catapulta la democracia.



Es por ello que el antichavismo convocó a la consulta popular que hoy se celebra en todo el país y que hasta el momento transcurre en paz y con masiva participación, según los cálculos opositores.



Estos procesos electorales se realizan mientras en el país se desarrolla una ola de protestas a favor y en contra del Gobierno que hasta hoy han dejado 94 muertos, cientos de heridos y detenidos.