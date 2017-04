Chavismo pidió estar preparados para "alerta combativa" ante presunto "golpe"

"Alerta vigilante (...) prestos para pasar a la alerta combativa cuando la derecha pase la raya y crea que va a darle un golpe de estado a Nicolás Maduro. Andan desesperados por la confrontación, nosotros no queremos confrontación", dijo desde una movilización oficialista en contrala Asamblea Nacional.



El número dos del chavismo afirmó que, aunque no quieren enfrentamientos, si "esa batalla es indispensable que se dé" ellos deben estar "alertas".



La oposición venezolana convocó para este jueves una movilización en apoyo al Parlamento que ayer inició un procedimiento contra los magistrados del Supremo que firmaron dos sentencias, parcialmente suprimidas, en las que despojaban al Poder Legislativo de sus funciones y limitaban la inmunidad de sus diputados.



Esta manifestación pretende llegar hasta la Defensoría del Pueblo en el centro de Caracas, a pesar de que fue dispersada por la policía venezolana con gases lacrimógenos y agua.



Ante esta intención de la oposición de dirigirse al centro de la ciudad, Cabello aseguró que no van a permitir que los opositores lleguen a esta zona de la capital.



"Nosotros no los vamos a dejar entrar al centro de Caracas, las calles son del pueblo", sostuvo.



Por su parte, el ministro de Comunas, Aristóbulo Istúriz, que también se encontraba en la concentración oficialista en rechazo a lo que consideran un "golpe parlamentario" por parte de la AN, aseguró que el chavismo está "resteado" (echar el resto) ante cualquier problema que pueda surgir en el país.



"Este peo (problema) está prendido y nosotros estamos resteados", afirmó el exvicepresidente de Venezuela, quien a su vez señaló que están dispuestos a "defender" la república "con las sangres y en las calles si es necesario".



En ese sentido, el dirigente chavista Freddy Bernal aseveró que, aunque están apegados a la Constitución, también dispuestos a "defender la patria".



"Nosotros estamos apegados a la Constitución, y siempre lo hemos dicho así, pero si llegara el momento de que cada hombre de este país y cada mujer tuviera que agarrar un Kaláshnikov para defender la patria de Bolívar, estoy seguro que estaríamos dispuestos a hacerlo, así que no se equivoquen con nosotros", dijo.



Asimismo, advirtió al opositor Henrique Capriles de que él será el responsable de lo que "pueda pasar" en las próximas horas en el país.



"Usted será responsable ante la Justicia venezolana por lo que pueda pasar en este país en los próximos días", dijo, al tiempo que agregó: "no venga usted a llorar si un día de estos ocurre una desgracia y termina usted en un calabozo junto con su amigo Leopoldo (López) y su amigo Julio Borges", en alusión al opositor encarcelado y al presidente del Parlamento.