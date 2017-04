Chavismo y oposición llaman a acompañar marchas cuando protestas cumplen mes

EFE

El chavismo y la oposición venezolana reiteraron hoy su llamado a acompañar las marchas que se celebrarán este lunes, cuando se cumple un mes de las protestas en Venezuela, mientras la alianza de partidos opositores rechazó los señalamientos del papa Francisco sobre su división.



El presidente del país, Nicolás Maduro, pidió a sus seguidores que acudan a la marcha convocada por el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con "un espíritu de reivindicación patria, de reivindicación histórica".



Esta movilización, convocada por el Día del Trabajador, tendrá su punto final en la avenida Bolívar del centro de Caracas, lugar en el que el jefe de Estado recibirá a sus simpatizantes.



El mandatario venezolano advirtió previamente de que durante este acto ofrecerá unos "anuncios históricos".



En paralelo, la oposición realizará también dos movilizaciones a fin de llegar hasta las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) -ambos en el centro de la capital venezolana- para pedir un nuevo tribunal y elecciones generales.



El jefe de la fracción parlamentaria opositora, Stalin González, indicó hoy que las personas que viven en el oeste de Caracas "se concentrarán en la avenida Victoria para dirigirse hasta la sede del CNE, mientras las del este se reunirán en la avenida Francisco de Miranda para marchar hasta las puertas del TSJ".



Mediante una nota de prensa de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), González precisó que esta marcha estará acompañada de trabajadores sindicales.



Las protestas se vienen desarrollando en Venezuela desde el pasado 1 de abril a raíz de que la oposición denunciase un golpe de Estado tras la publicación de dos sentencias del TSJ, luego parcialmente revertidas, en las que el alto tribunal asumía las competencias del Parlamento y limitaba la inmunidad parlamentaria.



Pero también buscan hacerle saber al Gobierno que "Venezuela quiere un cambio".



Estas protestas han dejado 29 muertos, cerca de 500 heridos y más de mil detenidos.



La denuncia de golpe de Estado fue puesta en relieve hoy, cuando el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, señaló que Maduro quiere anunciar este lunes una "constituyente comunal", que no está en la Constitución, y además pretende hacerlo sin someterla a votación popular.



Borges pidió al pueblo estar alerta e hizo un llamamiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a quienes tienen el poder en los tribunales a estar del lado de la Constitución.



El diputado se refirió también a lo que el papa Francisco dijo el sábado sobre el diálogo en Venezuela e indicó que son "cosas muy relevantes", aunque reiteró una serie de peticiones para que puedan darse esas conversaciones.



Se trata de elecciones, libertad de los presos políticos, desarme de los paramilitares, un canal humanitario para que ingresen al país alimentos y medicinas, y el respeto a la Asamblea Nacional.



El papa Francisco consideró ayer que un nuevo intento de facilitación del diálogo político en Venezuela, como en el que recientemente ha participado el Vaticano, debe producirse en "condiciones muy claras".



En ese pronunciamiento el pontífice indicó que "parte de la oposición no quiere esto, que es curioso, la misma oposición está dividida, y por otro lado parece que los conflictos se agudizan más pero hay algo en movimiento, hay algo en movimiento".



Pero la oposición venezolana respondió hoy al papa Francisco que se encuentran "más unidos que nunca" en relación con la demanda de un cambio político y que el único diálogo que se acepta en el país es el de los votos.



"La Unidad, de manera unitaria y sin excepciones, ha dejado claro ante los venezolanos y ante el mundo que el único diálogo que se acepta hoy en Venezuela es el diálogo de los votos como único camino para destrabar la crisis y restablecer la democracia hoy secuestrada", dice una carta abierta de la MUD al pontífice.



"En esto, de nuevo, querido Padre, no hay divisiones ni desunión en la Unidad venezolana", continúa el texto, en el que los opositores señalan que se encuentran unidos en cuanto a sus propósitos y acciones.



El presidente Maduro también se refirió a las palabras del papa Francisco para reconocerle que "ha entregado su mejor esfuerzo" con objeto de que se produzca el diálogo en Venezuela y mostrarle sus respetos.