Chavistas acusan a fiscal general de apoyar "terrorismo" y piden su renuncia

EFE

Decenas de simpatizantes del chavismo marcharon hoy hacia la sede del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en Caracas para manifestarse en contra de la titular de ese organismo, Luisa Ortega Díaz, a quien tildaron de traidora, vincularon con el terrorismo y le pidieron renunciar.



El vicepresidente de Movilización del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Darío Vivas, aseguró desde la manifestación que Ortega Díaz "en los últimos tiempos se ha vinculado estrechamente a la violencia criminal, ha estado vinculada estrechamente apoyando el terrorismo y el fascismo".



Por ello, indicó Vivas, esta protesta que estuvo cargada de pancartas y consignas contra la fiscal plantea a la funcionaria la idea de que renuncie a su cargo pues, agregó, no está garantizando la justicia y, por el contrario, "actúa de espaldas a lo que ella representa".



"Si ella considera que ya no es capaz de impartir justicia, que está vinculada a los sectores del terrorismo, es mejor que renuncie porque el pueblo venezolano no va a seguir aceptando tener a una funcionaria que está de espaldas a la Constitución", sostuvo.



El también diputado afirmó que la Fiscalía "no actúa" ante la ola de protestas que sacude la nación desde el pasado 1 de abril y que ha dejado 62 muertos y un millar de heridos.



Asimismo, aseguró que Ortega "descalifica las pruebas que se le entregan" y "pone en libertad a personas que han sido reconocidas, filmadas y capturadas por los cuerpos de policías" en medio de hechos violentos relacionados con las protestas antigubernamentales.



La fiscal se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y, luego, al rechazar la intención del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de cambiar la Constitución mediante una Asamblea Nacional Constituyente.



Estas críticas de la funcionaria, a juicio de Vivas, "inducen a la violencia criminal" mientras que su rechazo al cambio de Constitución, en lo que coincide con la oposición venezolana, afirmó, muestran una relación entre ella y los partidos opositores a la llamada revolución bolivariana.



"De esa manera estamos viendo cómo toda su actuación está vinculada a esa extrema derecha, que hoy quema, asesina, pone francotiradores, guarimbas, guayas, y pretende generar una confrontación de pueblo contra pueblo", agregó el legislador oficialista.