CNE rechazó petición de Luis Emilio Rondón contra Asamblea Nacional Constituyente

EFE

Caracas.- El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Luis Emilio Rondón, el único de los cinco rectores con postura crítica al chavismo, exigió este jueves al directorio del ente devolver al presidente Nicolás Maduro su propuesta de convocatoria para elegir a una Constituyente, lo que le fue negado.



En un comunicado difundido hoy, Rondón dijo que el presidente "no está facultado" por la Constitución para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Carta Magna y que "el único que puede hacerlo es el Pueblo".



"El Ejecutivo puede promover la iniciativa pero los ciudadanos deben ser consultados obligatoriamente para activar este mecanismo", se indica en el escrito.



El rector explicó que el hecho de que el artículo 2 del decreto presentado por Maduro señale que los constituyentes serán elegidos en ámbitos sectoriales y territoriales "violenta directamente el artículo 63 de la Constitución que establece el principio de la universalidad del voto: Todo el Pueblo debe ser consultado".



La solicitud de devolver el texto para su corrección fue negada "por el Cuerpo Colegiado", por lo que el decreto presidencial fue remitido a la Junta Nacional Electoral.



"Aunque no se ha tomado una decisión formal, la remisión de esta propuesta sin las correcciones pertinentes nos pone al filo de una nueva ruptura del hilo constitucional", dijo Rondón al reiterar la advertencia que hizo ayer.



Rondón alertó que segmentar el voto atentará directamente contra la Constitución y advirtió que este proceso no puede ser convertido en una nueva excusa para no cumplir con la deuda que el CNE tiene con los venezolanos de llevar a cabo las elecciones regionales vencidas en diciembre pasado.



Ayer, el rector dijo que hay una "posible amenaza" al sistema democrático con la convocatoria presidencial a elegir una Asamblea Constituyente, declaración que hizo minutos después de que Maduro entregara el decreto con la solicitud al Poder Electoral.



"Estamos frente a una posible amenaza importante al sistema democrático y al régimen constitucional" de 1999, dijo Rondón a la prensa desde la sede del CNE en Caracas al pronunciarse sobre el decreto de convocatoria a la Constituyente.



Maduro señaló que la Constituyente "es una gran convocatoria a la unión, a la participación, a la democracia" para que el pueblo pueda "activar su poder constituyente originario" y elegir "en las próximas semanas" con voto "universal, directo y secreto a todos los constituyentistas" que formarán parte de esa Asamblea.



El mandatario resaltó que el decreto determina que los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente "serán elegidos en los ámbitos sectoriales territoriales bajo la rectoría del CNE" con "el interés supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia e inmunidad de la república".



La iniciativa de convocar a una Constituyente fue anunciada por el presidente venezolano el pasado lunes, lo que fue calificado por la oposición como una nueva estrategia "golpista" de Maduro para establecer "una dictadura" en el país.



La convocatoria se hace, además, en medio de una ola de protestas antigubernamentales que ya tiene más de un mes y que ha dejado 35 muertos, más de 700 heridos y cientos de detenidos.