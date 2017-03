Comisión de Exterior del Parlamento venezolano respaldó informe de la OEA

"En el informe, Luis Almagro refleja la necesidad de que se hagan elecciones en Venezuela en los próximos 30 días, muy importante, pero nosotros agregamos en la Comisión de Política Exterior que sea elecciones igualitarias", dijo el presidente del grupo legislativo a periodistas tras la discusión de los parlamentarios miembros.



Florido añadió que "si hay una elección presidencial, el Gobierno no puede elegir quién participa y quién no", esto ante las supuestas informaciones que maneja, afirmó, de un plan de la Administración de Nicolás Maduro para invalidar algunos partidos de oposición.



Almagro pidió este martes, en un escrito de 75 páginas dirigido al Consejo Permanente de la OEA, suspender a Venezuela del organismo como última medida de presión para que Maduro convoque elecciones en los próximos 30 días.



Almagro dio por "fracasados" todos los intentos de mediación, diálogo y gestiones diplomáticas internacionales entre el Gobierno y la oposición, y asegura que seguir por ese camino solo permitiría al Ejecutivo "ganar tiempo para mantener sus privilegios" y "prolongaría la miseria y el aplastamiento de derechos de la gente".



Florido se refirió también a la importancia del envío de una misión de observación internacional de la OEA para esas elecciones a las que se refirió el excanciller uruguayo.



Para el diputado opositor el informe del secretario de la OEA "refleja claramente que se rompió el orden constitucional en Venezuela y que por tanto debe ser restituido, y eso es muy pero muy importante", dijo.



Florido, que ha insistido en la aplicación de la Carta Democrática a su país, reiteró que hay que tomar las decisiones que establece el documento, "que hablan de acciones diplomáticas, de acciones del buen oficiante, y por supuesto de esta propuesta que hace Luis Almagro de una misión de observación internacional".



La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó hoy el informe de Almagro, y le acusó de ser el "líder" contra el diálogo político en Venezuela pues supuestamente llama a la oposición a no conversar con el Gobierno e hizo campaña internacional contra estos encuentros.