Cuatro gobernadores de AD quedaron "autoexcluidos" del partido

EFE

​Caracas.- Los cuatro gobernadores de Acción Democrática (AD), que el lunes acudieron a prestar juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), quedaron "autoexcluidos" del partido, anunció hoy Henry Ramos Allup, secretario general de la tolda blanca.

Ramos Allup explicó que la dirección de AD dio instrucciones a los mandatarios electos para que no acudieran a juramentarse ante la Constituyente.

El dirigente señaló que, según las normas de la organización política, cuando existe desobediencia, se produce una "autoexclusión".



El también diputado del parlamento precisó que los gobernadores Laidy Gomez, del estado Táchira; Ramón Guevara, de Mérida; Alfredo Díaz, de Nueva Esparta; y Antonio Barreto Sira de Anzoátegui fueron expulsados.



Sin embargo, Ramos Allup descartó que haberse juramentado ante la Constituyente suponga que los cuatro gobernadores hayan legitimado a un órgano que calificó de "írrito".



"Considero que cayeron en una emboscada pero también comprendo su punto de vista al proceder así, porque, si no, no era posible que asumieran sus gobernaciones", afirmó.



Ramos Allup dijo que espera que la MUD no se destruya por lo ocurrido con los gobernadores de AD, y pidió que los dirigentes de los partidos no ataquen a otras formaciones dentro de la oposición.



Por otra parte, el político negó haber tratado de convencer al quinto gobernador electo opositor, Juan Pablo Guanipa, del estado Zulia, para que siguiera a los gobernadores de AD y se presentara ante la Constituyente, tal y como había afirmado el zuliano, que pertenece al partido Primero Justicia (PJ).



Ramos Allup se quejó de las criticas que ha recibido de dirigentes de este partido y de otros miembros de la MUD, algunos de los cuales han pedido la salida de AD de la coalición.