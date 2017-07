Defensa de López evaluará fallo para pedir nulidad de su sentencia

EFE

La defensa del opositor venezolano Leopoldo López dijo hoy que evaluará el fallo que permitió la medida de casa por cárcel al dirigente la madrugada del sábado para pedir la nulidad de su sentencia de casi 14 años de prisión que, asegura, tiene "graves vicios procedimentales".



"Con ocasión a esta sentencia evaluaremos si un pequeño vicio de carácter procedimental que implicó la configuración del arresto domiciliario como medida cautelar sustitutiva entonces la ocurrencia de graves vicios procedimentales debe traer como consecuencia (...) la nulidad plena absoluta de esta sentencia", dijo el abogado Juan Carlos Gutiérrez.



El letrado, quien habló a periodistas desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dijo que dependiendo de lo que ese fallo establezca se evaluará "la presentación de otros recursos".



"Aquí no ha habido justicia, habrá justicia cuando se anule esta sentencia, habrá justicia cuando se liberen a 415 presos políticos que se encuentran en las cárceles en iguales o peores condiciones que las que se encontraba Leopoldo López", indicó al reiterar que "esto no es libertad".



Comentó que a López le fue instalado un "dispositivo electrónico" en el tobillo izquierdo "que emite una señal a los cuerpos de seguridad del Estado" en caso de que el dirigente abandone su casa, una residencia que está custodiada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).



Lilian Tintori, esposa de López, aseguró ayer que la medida de arresto domiciliario que recibió el político tras más de tres años preso le fue otorgada porque no había garantías para su vida dentro de la cárcel militar de Ramo Verde.



El fundador del partido Voluntad Popular fue trasladado el sábado a su residencia en atención a una decisión del Supremo que informó que "la medida humanitaria" se debió a "problemas de salud" del político.



Hasta el momento las autoridades no han explicado cuáles fueron las motivaciones para esta "medida humanitaria" o si la integridad de López estaba comprometida dentro de la prisión como asegura su esposa.



López volvió a su casa acompañado de la excanciller Delcy Rodríguez y su hermano, el alcalde Jorge Rodríguez, a quienes Tintori agradeció la medida.



El traslado del opositor a su domicilio, donde sigue cumpliendo su condena, se produce en el marco de una ola de protestas antigubernamentales que ya tiene más de tres meses y que ha dejado 91 fallecidos.



Tintori agradeció directamente al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero porque, indicó, gracias a sus gestiones con el Gobierno fue que se logró el beneficio que recibió su marido.



López fue condenado a casi 14 años de prisión por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, luego de los incidentes violentos que se suscitaron tras una manifestación a la que convocó el 12 de febrero de 2014. EFE