Defensa de López pide a la Fiscalía actuar ante "violación" de sus derechos

EFE

Caracas.- El abogado Juan Carlos Gutiérrez, defensor del opositor preso venezolano Leopoldo López, denunció hoy ante la Fiscalía la "violación a los derechos humanos" que, aseguró, se está cometiendo contra el político en la cárcel y pidió a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, actuar ante esta situación.



López está "bajo una situación de aislamiento, confinación e incomunicación en la cual no puede recibir ni emitir correspondencia (...) Por eso solicitamos la intervención inmediata de la ciudadana fiscal general Luisa Ortega Díaz frente a estos delitos que se están cometiendo", dijo Gutiérrez en un comunicado.



En un contacto telefónico con la emisora privada Unión Radio, Gutiérrez afirmó que esta situación de "aislamiento" e "incomunicación" constituye "de manera directa una violación a sus derechos humanos".



Asimismo, detalló que introdujo un "amparo constitucional" para que la Fiscalía "no solamente ejerza la mediación sino para que imponga las responsabilidades a las que hubiera lugar, tanto en parámetros disciplinarios como en parámetros penales" al considerar que esta situación ya es constitutiva de "delito".



El abogado recalcó que no ha podido ver a López desde el pasado 6 de abril y que su solo su familia ha podido verlo, por lo que aseguró que se "ha violentado inexorablemente el derecho a la defensa de Leopoldo".



Según el comunicado del letrado, "seguidores" del Gobierno "intentaron impedir el acceso" del abogado a la sede del Ministerio Público.



El pasado 7 de mayo, Lilian Tintori, esposa de López indicó que logró ver a su marido después de pasar 35 días sin poder visitarlo, debido a que no se le permitía el acceso, según denunció previamente.



En esa ocasión Tintori dijo que su esposo se encontraba en buen estado de salud, luego de una serie de informaciones que aseguraron que había sido trasladado a un hospital.