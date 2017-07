Defensor del Pueblo pidió someter a "detector de mentiras" a la fiscal general

Saab hizo esta solicitud ante el Supremo en la primera vista del proceso de enjuiciamiento que el TSJ comenzó este martes contra Ortega, a la que se acusa de "faltas graves" en el desempeño de su cargo y que no asistió a la sesión tras negarse a reconocer a un tribunal al que acusa de actuar de espaldas a la Constitución.



"Es pertinente que aquí se haga simple y llanamente la prueba de la verdad. Lo voy a solicitar en efecto aquí por escrito porque las autoridades auxiliares del sistema de justicia tienen cómo hacerlo", afirmó durante su declaración Saab, que se refirió también al mecanismo que propone utilizar como el "detector de mentiras".



"Vamos a ver quién miente y quién dice la verdad", agregó el defensor .



Saab acusó a la fiscal de "mentir" al decir que no participó en el procedimiento de designación de los 33 magistrados del Supremo nombrados por el Parlamento en diciembre de 2015, efectuada días después de la victoria de la oposición en las legislativas y antes de que el chavismo entregara el mando de la Cámara en enero de 2016.



Asimismo mostró el documento en el que se verifica la participación de los miembros del Poder Moral en esa reunión de designación de los magistrados aunque se observa que la fiscal no lo avaló con su firma.



Ortega impugnó en junio de este año la designación de estos 33 juces, al considerar irregular la manera en que se les eligió para sus cargos.



Este cuestionamiento de la legitimidad de los magistrados es uno de los motivos por el que el Supremo juzga a la fiscal, a quien el alto tribunal ha congelado las cuentas bancarias además de prohibirle salir del país.



Saab apoyó su argumentación con un documento aparentemente firmado por la fiscal que, según su testimonio, acreditaría su participación en los nombramientos.



Desde su ruptura total con el oficialismo hace más de tres meses, Ortega se ha convertido en la figura más vehemente y activa contra el Gobierno al denunciar las supuestas violaciones de la Constitución por parte del Supremo y pedir la anulación del proceso constituyente puesto en marcha por el presidente Nicolás Maduro.



En los últimos días, Ortega ha recriminado a Maduro estar practicando "terrorismo de Estado", y ha acusado al Tribunal Supremo de llevar a cabo un "desmontaje" de la Fiscalía como también lo ha hecho con el Parlamento.



Desde el 1 de abril Venezuela vive una oleada de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado 90 muertos y más de mil heridos, según la Fiscalía.