Defensoría dice que constató condiciones del diputado Caro

"Nos hemos comunicado con sus familiares. Aquí han venido sus abogados y nuestra delegada en el estado Carabobo (...) pudo ver al diputado Gilber y a su compañera -que también se encuentra detenida- en Naguanagua, donde él se encuentra", dijo William Saab en rueda de prensa.



En ese sentido, indicó que la delegación de la Defensoría del Pueblo, en Carabobo, le levantó un "acta defensorial" al diputado y a su novia, Steyci Scalona, "para que este caso (...) como miles de casos de personas privadas de libertad, estén ajustados a derecho".



El defensor dijo, además, que sostuvo conversaciones sobre el caso con "algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)", como Maikel Moreno -quien preside la Sala de Casación Penal del máximo tribunal- el pasado domingo cuando el presidente Nicolás Maduro presentó su Memoria y Cuenta, sin embargo no reveló detalles de esos acercamientos.



El vicepresidente Ejecutivo venezolano, Tareck El Aissami, ha dicho que Caro portaba un arma y explosivos al momento de su detención.



Aseguró que Caro "venía sembrando a lo largo del país grupos violentos para la desestabilización" e incluso que cruzó la frontera hacia Colombia para sostener una supuesta reunión con el general retirado de Venezuela, Antonio Rivero, opositor al Gobierno de Nicolás Maduro.



Por su parte, el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, ha asegurado que la detención de Caro es "arbitraria" porque viola la inmunidad de la que gozan los legisladores desde el momento de su proclamación por mandato constitucional.



Borges acudió el viernes pasado al cuartel militar donde está recluido Caro y exigió su liberación "inmediata" aunque no pudo ingresar al lugar para ver a su colega.



Maduro dijo el sábado que Caro no goza de inmunidad parlamentaria por ser legislador suplente.