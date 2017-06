Delcy Rodríguez se despidió como canciller en la OEA

06:51 AM La ministra de Relaciones Exteriores dijo que "por amor a Venezuela" deja el cargo que asumió el 26 de diciembre de 2014, para incorporarse como candidata a la Constituyente

EFE

Cancún.- Delcy Rodríguez se despidió este miércoles como canciller de Venezuela en la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebró en Cancún, y el titular de Exteriores mexicano, Luis Videgaray, le deseó que "le vaya bien".



Al intervenir en la tercera plenaria, Rodríguez dijo que "por amor a Venezuela" deja el cargo que asumió el 26 de diciembre de 2014 para "defender la independencia, la soberanía y la integridad" de su país, a fin de incorporarse como candidata a la Asamblea Nacional Constituyente.



"Invito a los Gobiernos que tienen puentes de comunicación con sectores opositores de Venezuela para que los convoquen, desde la adversidad y diversidad política, a participar en esta única salida democrática constitucional inmediata" que tiene el país para superar las diferencias, afirmó.



Rodríguez, quien anunció el martes que su país no participaría más en una Asamblea General, se presentó en la tercera sesión plenaria para criticar la decisión de la Comisión General, que decidió no elevar al pleno las diez resoluciones presentadas por su país.



Dichos documentos, presentados por Venezuela como una respuesta a la insistencia de México de impulsar una resolución sobre su país, abarcaban temas como la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en 2014 o el muro que Estados Unidos quiere construir en la frontera con México.



"Se han cometido los diez pecados capitales de la OEA", afirmó Rodríguez, quien también aludió a la interrupción de la plenaria minutos atrás por un grupo de opositores venezolanos, entre los que había disputados y exiliados.



A un "grupo de fanáticos e intolerantes de Venezuela se les permitió acceder a este recinto para este bochornoso espectáculo, mientras que a los familiares de los 43 desaparecidos se les reprimió" el lunes para no permitirles la entrada al hotel donde se realizó la Asamblea, indicó.



Tras la intervención de Rodríguez, sustituida como canciller por el hasta ahora viceministro para América del Norte, Samuel Moncada, el presidente de la 47 Asamblea General, Luis Videgaray, la despidió con un escueto que "le vaya bien".